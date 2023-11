Ultras Union Berlino, la polizia blinda gli hotel dei tifosi tedeschi a piazza Garibaldi VIDEO

La polizia prende delle misure di prevenzione in seguito agli scontri causati dai tifosi dell’Union Berlino

Circa 250 ultras tedeschi, tifosi dell’Union Berlino sono arrivati a Napoli n el tardo pomeriggio di ieri per assistere alla partita di Champions Napoli-Union Berlino. Dalle 22 hanno scatenato il caos in città scendendo per strada in corteo incappucciati con tute bianche alla ricerca dello scontro e dei tifosi azzurri, come ha spiegato oggi il questore. Ci sono stati diversi scontri con le forze dell’ordine e 11 arresti.

Per la giornata di oggi le misure di sicurezza sono state potenziate, sia in vista dell’arrivo di nuovi tifosi per la partita, sia per consentire il regolare afflusso di tifosi allo stadio. Per tenere a bada i gruppi ultras, protagonisti degli scontri di ieri sera. la polizia ha deciso di blindare gli hotel dei tifosi tedeschi per garantire la sicurezza.

Ecco cosa è successo:

Ultras Union Berlino a Napoli, scontri con la polizia: 11 arresti, negozi devastati in centro.

Di nuovo gli ultras tedeschi a Napoli dopo l’infausto precedente dello scorso anno con l’Eintracht Francoforte. Ieri c’è stata guerriglia in pieno centro a Napoli tra ultras Union Berlino e la polizia.

Come la scorsa stagione i tedeschi – incappucciati con felpe bianche – hanno sfilato per le strade del centro. A piazza Dante gli scontri. È stato un vero e proprio attacco alle forze dell’ordine: è andata in scena una guerriglia urbana, negozi devastati tra via Toledo e piazza Dante.

È stata una vera e propria aggressione alle forze dell’ordine – riferisce la Gazzetta dello Sport – che erano presenti nella zona proprio per timore di incidenti e per le possibili incursioni dei gruppi ultras napoletane.

Ci sono feriti tra le forze dell’ordine, undici persone sono state arrestate.

In precedenza i tifosi avevano sfilato lungo corso Umberto, vicino alla Stazione centrale.

Cosa ha scritto la “Gazzetta”:

LE PAROLE DEL QUESTORE DI NAPOLI MAURIZIO AGRICOLA STAMANI:

«Alle 10.30 sono usciti incappucciati con felpe bianche tutti uguali, li abbiamo prima fronteggiati a piazza Nicola Amore dove c’era il corteo, si sono sparpagliati e a Piazza Dante abbiamo avuto scontro forte con lancio di lacrimogeni. In occasione la digos ha fermato 11 berlinesi. Nella nottata 10 con pena detentiva per devastazione e saccheggio e uno per lesioni e resistenza aq pubblico ufficiale. È stato avviato il daspo internazionale. I tafferugli sono seguiti fin sotto alla questura e con cariche li abbiamo respinti fino a piazza Garibaldi».

I tifosi tedeschi attesi al Maradona: «Ieri erano 250. I biglietti venduti sono 2380, ma non è detto che siano tutti ultras».

