Sinner sulla Davis: «Abbiamo una squadra forte anche se non c’è Berrettini»

A Sky: «Se in finale dovessi incontrare di nuovo Djokovic? È prematuro, per ora non ci penso»

Dopo la sconfitta con Djokovic a Torino, Sinner è pronto a scendere di nuovo in campo ed è totalmente concentrato sulla Coppa Davis.come ha detto al mondo a Sky Sport

«Ovviamente sono contento di essere a Malaga è stata una settimana molto positiva, ma qua c’è un’altra settimana abbiamo un altro obiettivo ovviamente a fine stagione siamo tutti un po’ stanchi, ma per questo è importante la squadra, proviamo a darci tante energie da mettere in campo, vediamo come va. Abbiamo una squadra ottima, purtroppo non c’è Berrettini perché si è fatto male, ha avuto una stagione difficile, però abbiamo una squadra veramente forte. Sappiamo di essere tra i favoriti e questo non lo mettiamo in dubbio»

L’Olanda?

«Noi non dobbiamo dare nulla per scontato, i loro due singolaristi sono molto forti nell’indoor, hanno un doppio ottimo e dobbiamo stare attenti a tutti i punti che giochiamo. Speriamo ci sia un po’ di tifo perché ci servirà»

In semifinale l’Italia potrebbe affrontare la Serbia e quindi ritrovare Djokovic:

«Siamo ancora lontani da questa sfida, c’è un giorno molto importante per noi che è giovedì, dobbiamo stare sul pezzo, per ora sono molto focalizzato su giovedì poi vediamo come andrà»

