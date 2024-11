Calzona, il cambio sul corner non si fa nemmeno alla playstation

L’ansia del tecnico. Prima del corner toglie Traoré per Ostigard. Perdiamo le marcature e subiamo gol. Deve finire questo purgatorio infinito.

😔 Il cambio sul corner non si fa nemmeno alla playstation! Due punti buttati. Svilar e Calzona la decidono pro Roma.

😳C’è il ritmo brasilero, il ritmo tanghero. Noi a ritmo ammorbante. E pure siamo capaci di non segnarli. Incredibile.

🥹Anguissa è capace di non segnare da solo davanti al portiere. Osi pure. Fine primo tempo zero a zero.

🙄Sembrava incredibile guardare lo zero alla casella gol subiti. Jesus regala il solito errore ad Azmoun, un attaccante pro forma. Uno che non la vede nemmeno per sbaglio. Uno a zero Dybala.

🤗Reazione di nervi. L’unico modo per buttarla dentro è sperare che lo facciano loro . Oliveira trova la deviazione giusta. Uno ad uno.

🥰Sembra per trenta secondi un altro Napoli. Svilar fa la partita da prima comunione e miracoleggia ancora. Renato Sanches fa Renato Sanches e regala un rigore. Osi: uno ad uno.

😡Qui entra in scena l’ansia di Calzona. Prima del corner toglie Traoré per Ostigard. Perdiamo le marcature e subiamo gol.

Poco cambia, deve finire questo purgatorio infinito.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤️

ilnapolista © riproduzione riservata