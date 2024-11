Calzona: «Abbiamo preso due gol su calcio piazzato. Ho messo Ostigard ma non è bastato»

A Sky: «La stagione è quella che è. Sono contento della prestazione. È stata una prestazione di orgoglio e di qualità»

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro la Roma.

«Abbiamo peccato su due episodi su palla ferma. Ho messo un difensore proprio per sopperire a questa situazione. non è bastato. Non so che dire. Sono molto felice della prestazione, prestazione di orgoglio e di qualità. Era il novantesimo, mancavano pochissimi minuti. Ho levato un ragazzo che avevo messo a partita in corso ma non ha fisicità. L’ho fatto il cambio ma non è bastato».

Il ritiro ha portato risultati.

«La stagione è quella che è. I ragazzi si sentono il peso addosso della situazione non eccelsa, non diciamo. Ma ho il dovere di farli allenare bene, di farli giocare a calcio. se c’è la prestazione i risultati vengono. Abbiamo concesso pochissimo a una squadra che fin qui nella gestione De Rossi aveva disegnato più di due gol a partita. Contento della prestazione difensiva, offensiva. Se giochi così, di partite ne perdi poche».

«Esco rinfrancato da questa prestazione, se non vinci diventa tutto più difficile. Il calendario non mi preoccupa, i malati siamo noi, dobbiamo pensare prima a noi stessi. Devo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno giocato».

Consigli a De Laurentiis.

«Non ha bisogno dei miei consigli. Sarà lui a scegliere i suoi collaboratori, i calciatori, ha una struttura. Non sta a me dare consigli».

Il gol del 2-2 è un errore di reparto?

«Dovevamo attaccare un po’ più la palla, sapevamo che si giocano più le palle sul primo palo. A Udine hanno fatto gol più o meno dove oggi hanno spizzato sul secondo palo. Qualche piccolo errore lo abbiamo fatto ma ormai è fatta».

ilnapolista © riproduzione riservata