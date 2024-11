Calzona: «Quest’anno non ce ne va bene una, tante ce le siamo cercate però oggi la squadra meritava di vincere»

A Dazn: «Spero di aver ritrovato la squadra che volevo. Sognavo una squadra così»

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Roma

Le parole di Calzona

Dopo il pareggio della Roma ha calciato una bottiglietta perché è apparsa la fotografia di questa stagione

«Chiedo scusa per il gesto perché non mi appartiene. È chiaro che ero molto arrabbiato perché oggi meritavamo vincere perché abbiamo messo qualità, ordine e orgoglio. Quest’anno non ce ne va bene una, tante ce le siamo cercate però oggi la squadra meritava di vincere»

Cosa serva a questa squadra per l’anno prossimo?

«Non so cosa accadrà quest’estate. È chiaro che questa squadra come l’abbiamo vista oggi può continuare ad essere l’organico giusto per il Napoli, però è qualcosa che non mi appartiene perché ci deve pensare la società»

Ha toccato corde mentali o ha lavorato anche sulla tecnica?

«Abbiamo modificato qualcosa tatticamente, ma non tantissimo. Ho chiesto più attenzione per non far passare palle. Abbiamo limitato questa situazione della Roma. È stata una settimana travagliata perché ci sono tre componenti responsabili della nostra situazione: io, la società e i calciatori. Ho detto che la società ci lascia tranquilli ed è dalla nostra parte e che ci dobbiamo dare una svegliata io e i calciatori»

Dove potete arrivare?

«Noi dobbiamo giocare per vincere tutte le partite indipendentemente dall’avversario. È chiaro che non vincendo le nostre speranze si assottigliano sempre di più. Spero di aver ritrovato la squadra che volevo. Sognavo una squadra così»

