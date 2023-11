Sinner capolavoro, batte Djokovic dopo aver annullato tre matchpoint. Italia-Serbia 1-1

Capolavoro dell’azzurro che risale da 4-5 e 0-40 nel terzo set. Batte il numero uno del mondo e si va al doppio decisivo

Sinner straordinario, batte Djokovic dopo aver annullato tre match-point. Italia-Serbia 1-1

Jannik Sinner firma un’impresa incredibile in Coppa Davis nella semifinale contro la Serbia. Annulla tre matchpoint a Djokovic e lo batte 7-5 al terzo set. Una partita bellissima, emozionante, giocata alla grandissima dall’italiano che ha raddrizzato la barca e adesso Italia e Serbia se la giocheranno nel doppio. Dopo i matchpoint annullati, Djokovic è sparito, è crollato e il serbo è sparito dal campo. Forse non avevamo mai visto Nole spegnersi così. È rimasto impietrito, non ha saputo reagire. A differenza dell’azzurro che ha messo il sigillo su una partita di cui si parlerà a lungo.

Sinner è partito fortissimo, ha vinto 6-2 il primo poi ha subito il ritorno del numero uno del mondo e quando sembrava tutto finito: 4-5 nel terzo e 0-40, ha inanellato una serie di punti che ha messo k.o. il serbo. Un’impresa storica per il tennis e lo sport italiano.

LA SCONFITTA DI MUSETTI NEL PRIMO SINGOLARE

Coppa Davis, Musetti dura un set e qualcosa, poi sparisce. La Serbia va 1-0.

È finito male il primo singolare tra Italia e Serbia. Kecmanovic ha battuto Musetti in tre set in rimonta, dopo aver perso il primo set per 7-6. Verso la fine, nel terzo set, Musetti ha cominciato a toccarsi il flessore della coscia sinistra, anche se a Sky Sport dicono che il problema è cominciato alla metà del secondo set cioè quando l’italiano è sparito dal campo. Fatto sta che dal 2-2 del secondo, Musetti non ha più vinto un game. Già era stato bravo a recuperare nel primo set in cui era sotto 5-3 e ha vinto al tie-break.

Sul 4-0 del terzo set, Musetti ha chiamato il medico. È finita 6-7 6-2 6-1.

Kecmanovic ha comunque giocato molto bene, un livello medio alto e costante. Per stargli davanti Musetti ha dovuto giocare il suo miglior tennis ma non puoi sempre trovare angoli in maniera sorprendente.

Volandri ha preferito Musetti ad Arnaldi che aveva giocato e perso il primo singolare contro l’Olanda.

Adesso toccherà a Sinner: dovrà battere Djokovic per tenere l’Italia in corsa.

ilnapolista © riproduzione riservata