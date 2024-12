Ranieri lascia il Cagliari, ma non il calcio, possibile futuro da ct (SportMediaset)

Dopo gli Europei per il tecnico potrebbe arrivare qualche chiamata, ma non resta che attendere per capire con più chiarezza il suo futuro.

Aveva deluso tantissimi appassionati di calcio la notizia, arrivata nella serata di ieri, che Claudio Ranieri, 72 anni, avrebbe lasciato non solo la panchina del Cagliari, ma il mondo del calcio dopo questa stagione. La notizia era arrivata da Sky “Claudio Ranieri lascia il Cagliari e il calcio”.

Il futuro di Ranieri è aperto

SportMediaset oggi cambia tutto e scrive

Claudio Ranieri lascia il Cagliari ma non il calcio: per il tecnico romano resta aperta la strada per tornare a guidare una nazionale dopo l’esperienza negativa sulla panchina della Grecia dal luglio 2014, quando sostituì il portoghese Fernando Santos, fino a metà novembre quando fu allontanato dopo la clamorosa sconfitta casalinga per 1-0 rimediata contro le Far Oer. Un’esperienza dunque da vivere con un ruolo diverso, non a contatto stretto quotidiano con giocatori e presidente.

Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato a Bologna e Napoli, ma è improbabile che possa sedere sulla panchina di qualche squadra italiana. Adesso, dopo gli Europei per il tecnico potrebbe arrivare qualche chiamata, ma non resta che attendere per capire con più chiarezza il suo futuro.

