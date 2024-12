Conte può tornare al Chelsea, contatti nelle ultime settimane

Lo scrive SportMediaset, sono ripresi i rapporti tra il club inglese e l’allenatore leccese. Il Napoli non è la sua unica opzione

Ieri Pochettino ha detto addio al Chelsea, cambiando le carte in tavola per il mercato allenatori. Adesso il club inglese cerca un nuovo tecnico e Conte potrebbe essere la soluzione giusta. Nelle passate settimane si è detto che il Napoli ormai era l’unica opzione per l’allenatore pugliese. Ora non lo è più. Se gli azzurri lo vogliono sulla panchina, è tempo di sbrigarsi a prendere una decisione.

Conte-Chelsea, ci sono stati contatti nelle scorse settimane

SportMediaset scrive che ci sono stati contatti tra Conte e il Chelsea:

“Il nome dell’allenatore che prenderà il posto di Pochettino, che ha ringraziato il club per l’opportunità che gli è stata data, non è ancora noto, ma nelle ultime settimane c’è stato un contatto con Antonio Conte per quello che sarebbe un clamoroso ritorno, così come quello di Tuchel, altro nome che sta circolando. L’obiettivo del club di Londra però sarebbe quello di scommettere su un tecnico giovane e si parla anche di De Zerbi, che si è appena liberato dal Brighton, e di Enzo Maresca, che ha conquistato la promozione in Premier con il Leicester“.

Se l’ipotesi Conte-Chelsea si concretizzasse, allora il Napoli avrebbe come prima scelta Gasperini. I sentatori però vogliono come allenatore Conte.

Napoli, i senatori vogliono Conte. Manna lo ha detto a Chiavelli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Manna, dopo aver raccolto anche il sentimento dei senatori, sostiene la candidatura di Antonio Conte e l’ha fatto presente anche a Chiavelli. De Laurentiis l’aveva contattato a novembre, per affidargli la panchina dell’esonerato Rudi Garcia, senza risultati. Oggi la situazione è profondamente diversa. Ci sono stati diversi contatti recenti, che si sono interrotti una settimana fa. Gli approcci interlocutori hanno permesso al Napoli di essere pienamente a conoscenza delle richieste economiche e tecniche, a cui si potrebbe andare incontro solo con un sacrificio importante e in deroga alle disposizioni sul monte ingaggi dettate dal presidente. La maggior parte della rosa approverebbe la scelta, il dirigente lo conosce bene avendo lavorato a lungo nell’ambiente Juve. I traguardi raggiunti, poi, parlano da sé e raccontano di una figura perfetta per risalite e cambi di mentalità. L’ideale per ridare animo ed entusiasmo ai giocatori e alla città.

ilnapolista © riproduzione riservata