Dalla Spagna l’elogio a Gasperini: “Sa potenziare una squadra che non presenta grandi nomi”

Stasera l’Atalanta è impegnata in un appuntamento storico: la prima finale Europea contro il Bayer Leverkusen. Gasperini ha il merito di aver dato continuità al progetto tecnico dell’Atalanta. Per lui arrivano gli elogi dalla Spagna, in particolare da “Relevo” che gli dedica un pezzo titolandolo “Gasperini è ancora una volta la chiava della rinascita dell’Atalanta“.

L’elogio parte così: “La squadra bergamasca ha la capacità di rinascere. Il trucco ha pochi misteri. Nel 2016 arrivò al club un ex calciatore della Juventus che aveva iniziato la formazione (ndr da allenatore) nelle categorie giovanili e che, in seguito, era passato da Crotone, Genoa, Inter e Palermo. Gian Piero Gasperini è venuto all’Atalanta per realizzare un progetto vincente che ha vissuto la sua ottava stagione nel 23/24″.

Dopo aver scampato la retrocessione al Genoa, Gasperini ha incominciato ad allenare la Dea. “La sua missione era lanciare un nuovo modello sportivo, con un progetto a lungo termine che potesse far crescere la squadra attraverso il miglioramento del proprio sistema giovanile e il suo successivo utilizzo in prima squadra. Detto fatto, Gasperini fece crescere la squadra a tal punto che in quella prima stagione riuscì ad entrare nelle posizioni di Europa League“.

Gasperini ha saputo comprendere i tempi che la squadra doveva seguire

Il lavoro di Gasperini ha reso la squadra bergamasca adatta al panorama europeo. “Il lavoro di miglioramento della rosa e la pazienza della dirigenza, la misurata ambizione e, soprattutto, la capacità di Gasperini di comprendere i tempi che la squadra doveva seguire, hanno fatto sì che nelle stagioni successive si realizzassero imprese ancora più grandi, come qualificarsi in posizioni di Champions League per due stagioni consecutive, nel 19/20 e nel 20/21, o tornando sulla strada del successo di recente, con un quinto posto che gli permetterà di essere nuovamente in Champions League nel 24/25“.

L’Atalanta sta vivendo un’annata storica grazie anche e soprattutto al suo allenatore. “La realtà è che la ‘formula Gasperini’ non smette di funzionare, in mezzo a un campionato italiano che permette a nuovi giocatori di trovare il loro posto nella zona nobile della Serie A. Il potenziamento di una squadra che, a priori, non presenta grandi nomi, è parte del segreto e del merito del tecnico italiano.

«Se dovessi riassumere la mia filosofia in una frase sarebbe che non credo e non crederò mai al concetto di aspettare che l’avversario commetta un errore», ha detto Gasperini, in una dichiarazione che rappresenta chiaramente la sua vocazione offensiva. Una garanzia in più per capire che la finale contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso potrà essere un grande spettacolo”.

