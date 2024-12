Lewandoski: «Il Barcellona impari dal Real Madrid, loro hanno vinto tante partite senza giocare bene»

Al Mundo Deportivo: «Se vedi che non puoi vincere, devi mantenere il controllo e cercare di non perdere e di ottenere punti»

In una lunga intervista al “Mundo Deportivo“, Robert Lewandoski ha reso chiare le sue intenzioni: restare al Barcellona è vincere quanti più titoli possibile. Ma perché questo accada, i blaugrana devono imparare dai propri sbagli.

L’attaccante del Barcellona spiega quelle che, secondo lui, sono le chiavi per migliorare.

Sei soddisfatto di questo secondo posto?

«In questa stagione aspiravamo a fare di più del secondo posto, sono sicuro che potremmo fare di più. Sappiamo che siamo una squadra dal grande potenziale, con ottimi giocatori e possiamo vincere più partite e vincere titoli la prossima stagione. Posso segnare anche più gol rispetto alla scorsa stagione perché mi sento molto bene fisicamente. Inoltre quest’anno abbiamo giocato con tanti giovani e penso che per loro sia stata una bellissima esperienza. Questa esperienza, da affrontare la prossima stagione, sia per i giovani che per tutta la squadra, ci aiuterà a vincere le partite che quest’anno abbiamo perso. Dobbiamo imparare che, se ci sono partite che non possiamo vincere, dobbiamo cercare di non perderle. Senza quei punti siamo arrivati ​​secondi nella Liga. Sono sicuro che se siamo concentrati su noi stessi possiamo pensare sicuramente ai titoli, alla Liga e alla Champions League, anche se lì dipende anche dalla fortuna. Quest’anno abbiamo avuto sfortuna anche con gli infortuni».

Lewandoski: «Il ritorno col Psg è difficile da digerire, ma servirà per il futuro»

Pur essendoci stato un miglioramento in Champions, è stata una stagione senza titoli. Cosa è mancato?

«Quando penso alla Champions League, penso solo a una partita, al ritorno contro il Psg. Penso che questa esperienza sia molto importante per noi. Adesso è difficile da digerire ma pensando al futuro può essere molto importante. In campionato il Real ha vinto tante partite senza giocare bene e penso che sia una cosa che dovremo migliorare la prossima stagione».

Pensi che ci siano momenti in cui il Dna del Barça e il voler sempre giocare bene possono essere dannosi?

«Penso che questo sia molto importante nella Liga. Dobbiamo ottenere punti. Ovviamente bisogna cercare di vincere sempre, con un risultato schiacciante e giocando bene perché siamo il Barcellona, ​​sempre alla ricerca di un gol in più, indipendentemente da quelli che hai segnato. Ma tutto ciò deve essere fatto sotto controllo, in base all’equilibrio. Per vincere il campionato devi avere ambizione, ma anche se vedi che non puoi vincere devi mantenere il controllo e cercare di non perdere e di ottenere punti. È la mentalità con cui stiamo preparando la prossima stagione, vorrei che iniziasse adesso, ed è la sensazione che ho anche dentro lo spogliatoio».

