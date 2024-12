De Laurentiis: «I ricatti dei procuratori sono il vero problema del sistema calcio per l’indebitamento»

In Senato: «Fanno lievitare i costi dei vari calciatori. Bisogna allungare per legge i contratti così dopo i primi due anni il procuratore non va da altri club per far salire il salario»

Oggi il presidente De Laurentiis ha tenuto una lunga audizione al Senato dove ha evidenziato i problemi del calcio italiano, chiedendo un maggiore interesse della politica.

Il presidente del Napoli ha anche affrontato il tema dei procuratori sportivi, ritenuti da lui uno dei grandi mali del calcio:

«Bisognerebbe eliminare i ricatti dei procuratori che sono la vera problematica del sistema calcio per l’indebitamento. Fanno innalzare e lievitare i costi dei vari calciatori. Come si combattono? Allungando per legge la possibilità di fare contratti, da almeno di 8 anni in modo tale che dopo i primi due anni il procuratore non va da altri club per far salire il salario previsto inizialmente per quel calciatore. E non bisognerebbe dare poi la possibilità ai club di essere procuratori dei calciatori. Allora il problema si risolverebbe: non ci sarebbero situazioni illegali, di cui sentiamo parlare senza prove concrete, all’estero».

Il resto delle dichiarazioni di De Laurentiis

«Mi spiace far notare che i politici in generale credono che il Governo non debba interessarsi in termini economici del calcio. O meglio che non possa il Governo stesso creare le condizioni che possano eliminare i miliardi di debiti che il calcio accumula ogni anno. Non chiediamo soldi, ma modifiche legislative che permettano al nostro settore di recuperare energie economiche e finanziarie».

