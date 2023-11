Se il Napoli batte l’Empoli De Laurentiis potrebbe interrompere la sua presenza costante a Castel Volturno (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport parla della sfida con l’Empoli come un bivio per Garcia, De Laurentiis concepisce un solo risultato: la vittoria

È dal 12 ottobre, cioè da quando il presidente De Laurentiis, stufo delle deludenti prestazioni del Napoli, delegittimò in pubblico alla Luiss il tecnico Rudi Garcia, che il patron azzurro segue costantemente la squadra. In quel periodo il presidente provò concretamente a sollevarlo dal suo incarico sostituendolo con Antonio Conte. Il no di Conte però cambiò le carte in tavola e Alloa il patron azzurro decise di sedersi al tavolo anche lui per tutelate i suoi interessi. È un mese dunque che De Laurentiis presiede a tutti gli allenamenti del Napoli, alle partite, alle cene e soprattutto entra in tutte le decisioni che riguardano il suo club, anche quelle strettamente tecniche che non lo riguarderebbero. Ma se il Napoli vincesse oggi forse il presidente allenterebbe la mano, come scrive La Gazzetta dello Sport

“Sarà anche il bello del calcio ma oggi dopo le 14.30 il Napoli si può ritrovare al terzo posto, sorpassando il Milan, in caso di vittoria. Se invece arrivasse un risultato negativo in serata potrebbe essere anche agganciato o superato al quarto posto dall’Atalanta. In mezzo fra queste possibilità balla il futuro di Rudi Garcia. Perché è logico che il presidente Aurelio De Laurentiis debba salvaguardare investimenti e prospettive del club campione d’Italia e proprio la qualificazione alla prossima Champions è un caposaldo che non può essere messo in discussione. E finora in questo campionato il Napoli ha sprecato molte occasioni di un calendario abbastanza benevolo in questa prima fase e che invece alla ripresa di fine mese diventerà durissimo per gli azzurri. Logico che, in caso di una prova balbettante anche oggi, la proprietà dovrebbe valutare ulteriormente l’opportunità di continuare con questa gestione tecnica. Viceversa una vittoria non sarebbe la panacea di tutti i mali, ma diventerebbe un punto di ripartenza. E creare l’opportunità di lasciare Garcia allenare serenamente Castel Volturno, senza bisogno di quotidiana tutelatela presidenziale”

Bisognerà attendere le 12.30 dunque per capire se il pranzo è servito per il Napoli

