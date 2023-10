De Laurentiis: «Scudetto? Non ci sono soluzioni matematiche per vincerlo. Ce la giocheremo»

Alla Luiss: «Il calcio non è come un palazzo in costruzione, che se è ben costruito sei sicuro che non crolla. Nel calcio ci sono incidenti, malattie, espulsioni»

Nel corso del suo intervento alla Luiss il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha toccato diversi argomenti riguardanti la sua società

Sullo scudetto

«È inutile dare la colpa a nuovi interlocutori. Il calcio non è come un palazzo in costruzione, che se è ben costruito sei sicuro che non crolla. Nel calcio ci sono incidenti, malattie, espulsioni. Non è scritto da nessuna parte che ci siano delle soluzioni matematiche per vincere nello scudetto. Io credo che anche quest’anno fino alla fine ce la giocheremo»

Nel prosegui del suo intervento De Laurentiis ha toccato il tema Garcia

“Con Garcia sto vivendo un momento no. Ogni decisione affrettata è sbagliata. Ora testa bassa, pedalare e lavorare. A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore…”.

Così De Laurentiis non esonera (ma un po’ si prepara a farlo) Rudi Garcia. Il Presidente del Napoli ha parlato alla Luiss. E’ un avviso di garanzia…

De Laurentiis non ha problemi a parlare del “casting estivo: ne ho chiamati parecchi. Ho interrogato ThiagoMotta, ma non se l’è sentita. Ho chiamato LuisEnrique e meno male che è andato al Psg, guardate che risultati sta facendo”

HA PARLATO ANCHE DELLA SUPERCOPPA IN ARABIA SAUDITA

“Deficiente chi vuol andare in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa. Avete visto quello che succede in Israele? Potrebbe esserci blocco aereo su quei territori”. Così Aurelio De Laurentiis ufficializza il “no” del Napoli alla trasferta di gennaio in Arabia Saudita per giocare la Supercoppa italiana.

“Tutto questo per guadagnare pochi milioni in più? Facciamola all’Olimpico! – continua il presidente del Napoli – Non boicotto: ho solo detto ragionate”.

Ancora De Laurentiis sul Napoli e sui suoi collaboratori

“Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. Allenatore e ds sono al tuo servizio. Prenderò decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. Piazza non può essere condizionante. Ogni decisione affrettata è sbagliata”

