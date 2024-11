Il Kun al presidente del Boca Juniors: “Mario Balotelli, desidera giocare col Boca: a giugno si libera, è tuo!”

Sergio Aguero e Mario Balotelli erano in diretta su Twich seguendo l’ultima giornata di Premier League quando è nata l’idea

SuperMario Balotelli torna a far parlare di sé, il calciatore, come riporta SportMediaset, potrebbe cambiare nuovamente casacca a fine stagione, questa volta però verso una destinazione più allettante. L’attaccante bresciano sarebbe finito nel mirino del Boca Juniors complice anche il sostegno dell’ex compagno di squadra Sergio Aguero che ha contattato direttamente il numero uno del club argentino Juan Roman Riquelme durante una diretta su Twitch.

Domenica 19 maggio, in diretta sui canali di Star+ stavano commentando l’ultima giornata della Premier League quando l’ex giocatore di Inter e Milan ha posto una domanda secca al Kun: “Credi che l’Argentina si adatti bene al mio modo di giocare a calcio?”. L’ex attaccante dell’Atletico Madrid non ci ha pensato due volte e ha contattato in diretta Riquelme “sponsorizzando” l’amico: “Sono con Mario Balotelli, desidera giocare col Boca: a giugno si libera, è tuo!”

Gli ultimi mesi, del resto, sono stati tormentati per l’ex promessa del calcio italiano. A novembre 2023, ad esempio, Balotelli era uscito di strada a Brescia, in via Orzinuovi, e aveva distrutto la sua automobile. Non contento, pochi minuti dopo aveva rifiutato l’alcoltest e gli era stata ritirata la patente dagli agenti della polizia locale.

Per ora sembra soltanto uno scherzo, tuttavia Balotelli è in scadenza di contratto con l’Adana Demirspor, motivo per cui non è da scartare l’ipotesi di vedere SuperMario con la maglia vestita in passato da da Diego Armando Maradona, Martin Palermo e Daniele De Rossi.

