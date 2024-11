Pupo a Sky: «Al 99% Italiano ha già un accordo con De Laurentiis»

«So però che c’è una la clausola per cui se Italiano vince la Conferenze si rinnova automaticamente il contratto. Per il post mi piacerebbe Sarri alla Fiorentina»

In collegamento con Vanessa Leonardi dagli studi di Sky Sport, Pupo parla della sua Fiorentina e anche del futuro di Italiano che potrebbe essere al Napoli. La domanda è: “Hai già chiamato Italiano per convincerlo a restare alla Fiorentina?”

Pupo dà una notizia:

«Non l’ho chiamato perché non ho il suo numero di telefono e poi credo che al 99% abbia già fatto un accordo con De Laurentiis. Non sono io a dare una notizia, ma sono abbasta aggiornato»

Vanessa Leonardi incalza: “De lo ha detto De Laurentiis visto che hai conoscenze importanti?”

«Non me lo ha detto De Laurentiis anche se De Laurentiis ogni tanto lo incontro nelle cena della ex Roma godona. Però si parla di un accordo quasi ai dettagli. A me spiace perché Italiano è un allenatore simpatico. A Firenze quando si dice che uno è “matto” è un offesa, invece qui no. Se lo chiedi a Gonzales dice che Italiano è matto, nel senso che è uno che rischia e ti fa giocare. Credo che a prescindere dalla finale di Atene sia fuori da Firenze»

Come si fa senza Italiano?

«Si fa a meno di tutto e di tutti nella vita, si dice che 2i cimiteri sono pieni di persone indispensabili”. C’é Giardino che ha giocato alla Fiorentina, c’è Palladino, c’è Aquilani»

Sarri ti piace?

«Sarri abita a Castelfranco qui vicino, a me piacerebbe molto, sarebbe importante. Conosce la piazza di Firenze che non è una pizza semplice. Italiano non è molto amato a Firenze per alcune scelte che ha fatto»

Pupo dà la seconda notizia

«C’è una la clausola per cui se Italiano vince la Conferenze si rinnova automaticamente il contratto»

A Sky commentano “Questo poi si vedrà perché i rapporti con la dirigenza della Fiorentina sono ottimi. Quando le storie finiscono ci si guarda in faccia e si cerca di dirsi addio”

ilnapolista © riproduzione riservata