Il Napoli non vede l’ora di tornare nella propria comfort zone di eterno underdog

Il Napoli è un’azienda florida, lo è sempre stata, per anni ha prodotto bel calcio e risultati lusinghieri, ma sembra non esserci rimedio alla produzione di veleno e materiale tossico una volta terminata la collaborazione. La variabile umana a volte è un fattore positivo, ma evidentemente nel Napoli finisce per essere un fattore negativo. De Laurentiis non sopporta gli addii, non li sa gestire, li soffre. Sarà il caso di affidare la squadra all’intelligenza artificiale che meriti e medaglie personali non sa cosa siano? Quella sì che sarebbe una mossa da visionario. Potrebbe scendere negli spogliatoi ogni volta, senza per questo dover per forza esonerare il tecnico di turno.

Provocazioni a parte, come Lorenzo Insigne non voleva staccarsi dalla propria, il Napoli, dopo due anni vissuti pericolosamente vuole ritornare nella propria comfort zone di eterno underdog. Ogni qualvolta c’è stata l’opportunità di crescere e di andare oltre i propri limiti, si è sempre preferito abbassare i giri del motore. Per scarsa convinzione, per timore, per convenienza. Questo non è dato saperlo. Invero, non è nemmeno importante. La proprietà sarebbe ben felice di rivivere un quadriennio (ricordate quando si pensava con un orizzonte decennale?) come fu quello di Mazzarri. Proiettati alla crescita, ma senza eccessive pressioni. Nei panni della lepre il Napoli non ci sa stare. Al momento l’identikit del candidato ideale per poter tornare ad una decrescita sostenibile sarebbe Gasperini.