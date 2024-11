Ilaria D’Amico: «Sesso in gravidanza? Assolutamente sì»

La giornalista al podcast Mamma Dilettante: «Verso la fine aiuta anche a partorire. Per me è un grandissimo sì, ma sempre assecondando quel che sente la mamma».

Ilaria D’Amico è stata ospite del podcast Mamma Dilettante di Diletta Letto in cui la giornalista ha deciso di provare a squarcia il velo che ricopre tutto ciò che riguarda la gravidanza e il diventare mamma. La giornalista televisiva, 50 anni e due volte mamma, ha risposto alla domanda “Sesso in gravidanza sì o no?”

«Ma certo! Ma di che parliamo? Non c’è nessun tipo di problema secondo me: se ti va, assolutamente sì! E nessuno me l’ha mai fatta pesare questa cosa. Verso la fine aiuta anche a partorire. Per me è un grandissimo sì, ma sempre assecondando quel che sente la mamma».

Vanityfair ha approfondito l’argomento con la dottoressa Elisa Restelli, specialista in Ginecologia e Ostetricia della Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano: «Quando la gravidanza è fisiologica non ci sono controindicazioni ad avere rapporti sessuali. I benefici sono molteplici, in primis per l’intimità di coppia, ma anche per la donna e per la stessa gravidanza.

In particolare, verso il termine della gestazione i rapporti possono favorire, se completi, l’insorgenza del travaglio spontaneo, poiché lo sperma contiene prostaglandine, sostanza che modifica il collo dell’utero e aiuta a far partire le contrazioni.

Le posizioni che si possono assumere quando si fa sesso in gravidanza, soprattutto quando il pancione diventa ingombrante, possono essere la posizione laterale, la posizione a carponi o, se gradita, la posizione in cui la donna è sopra l’uomo».

