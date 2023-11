Postecoglou, su Athletic l’elogio della difesa altissima in nove uomini (quindi della bella morte)

Il Tottenham avrebbe perso lo stesso, hanno regalato un’ora di divertimento, rischiato di pareggiare e sono usciti tra gli applausi nonostante il 4-1

Postecoglou, su Athletic l’elogio della difesa altissima in 9 uomini (quindi della bella morte)

È stato talmente folle quello che ha fatto Postecoglou contro il Chelsea che è impossibile criticarlo. The Athletic scrive che la linea alta del Tottenham in nove contro il Chelsea è stato un atto di follia ma molto divertente. È finita 4-1 per i Blues ma poco importa.

The Athletic scrive che non c’è squadra che con un uomo in meno non arretri e riempia l’area. Figuriamoci con due.

È facile capire perché l’approccio di ingolfare l’area è così popolare. Restringere l’area difensiva rende più difficile per l’avversario trovare un varco. La difesa della disperazione non è esattamente un bel calcio, ma c’è una certa tragica nobiltà, come guardare una piccola banda di spartani cercare di tenere il passo alle Termopili armati di nient’altro che spade.

Ogni calciatore sa cosa fare quando la tua squadra va sotto di un uomo: arretri, intasi il centro, spingi l’avversario sulle fasce.

E se resti in nove? Dimentica di aver mai sentito parlare della linea di metà campo.

Ecco, Postecoglou ha fatto esattamente l’esatto opposto di quello che fanno tutti gli altri.

Invece di arretrare dopo le espulsioni di Romero e Udogie, gli Spurs hanno spinto i loro centrali più in alto che potevano, impostando una trappola in fuorigioco sulla linea di metà campo. Hanno sfidato il Chelsea a batterli con lanci lunghi. Alla fine, ovviamente, è esattamente così che Nicolas Jackson li ha fatti a pezzi.

Ma – prosegue Athletic – scrivere solo in base al punteggio finale sarebbe ignorare un’ora di calcio sorprendentemente competitive e incredibilmente divertente. Fino al 94° minuto, quando Robert Sanchez ha parato in tuffo su un tiro di Son Heung-min nella casella, sembrava che gli Spurs potessero strappare un risultato dalla follia.

La linea alta di Postecoglou era davvero così ingenua, o era pazzo come una volpe? Qualunque cosa fosse, era decisamente strano.

A volte un’immagine vale mille punti dati. Quando è stata l’ultima volta che hai visto una squadra difendere in una formazione 7-1-0 a metà campo?

The Athletic sottolinea anche il lavoro di Vicario che spesso è uscito con successo dall’area di rigore per anticipare gli avversari imbeccati da lanci lunghi.

Sì, alla fine tutto è crollato. Il Tottenham ha perso 4-1. I critici utilizzeranno il successo di pochi mesi fa del del West Ham in 10 uomini arroccandosi contro questo Chelsea, come prova che Postecoglou avrebbe dovuto rimanere con un approccio più tradizionale.

Ma qualsiasi squadra che deve giocare nove contro 11 per metà partita non ha molte possibilità di farcela e una linea alta non può essere suicida se sei già morto. Perché non vivere un po’? I tifosi del Tottenham hanno certamente offerto una risposta chiara alla fine tributando alla squadra sconfitta una standing ovation.

Nella sua intervista post-partita, la spiegazione di Postecoglou delle sue tattiche è stata semplice.

«È solo quello che siamo, amico», ha detto. «È quello che saremo finché sarò qui».

Il suo Tottenham non è più perfetto, ma in quanto a spettacolo (entertainment) sono ancora imbattuti.

ilnapolista © riproduzione riservata