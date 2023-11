Il Tottenham perde in nove col Chelsea (1-4): partita spettacolo e grande Vicario

Con due uomini in meno Postecoglou gioca con la linea di difesa sulla metà campo e Vicario libero. Alla fine crolla ma il punteggio è bugiardo

Il Tottenham perde in nove col Chelsea. 1-4 il risultato finale ma è stata una partita spettacolare, avvincente. Con Vicario grande protagonista. Con un uomo in meno e poi due, Postecoglou ha schierato la linea difensiva praticamente sulla metà campo. Con Vicario che ha giocato libero ed è stato bravissimo in tante uscite. Una pratica – quella della linea altissima – rischiosissima ma secondo il tecnico l’unica possibile per evitare di spomparsi dietro agli avversari. È finita malissimo, eppure fino al 75esimo aveva retto. Non solo ma dopo l’1-2 del Chelsea, il Tottenham ha avuto la forza di attaccare, ha sfiorato più volte il pareggio: una volta lo ha segnato ma in millimetrico fuorigioco.

Poi, il Chelsea ha segnato il terzo e il quarto e la partita è finita. Ma persino noi italianisti siamo rimasti ammirati. Postecoglou è un allenatore con personalità e idee. Stasera ha perso il primato.

ilnapolista © riproduzione riservata