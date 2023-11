Osimhen-De Laurentiis, un ultimo tentativo per il rinnovo (Gazzetta)

Il nodo resta sempre la clausola rescissoria. L’ingaggio dovrebbe arrivare a dieci milioni. La trattativa è ferma da mesi

Osimhen-De Laurentiis, un ultimo tentativo per il rinnovo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, a firma Salvatore Malfitano.

De Laurentiis ha rivisto il procuratore del giocatore, le parti hanno ragionato sulla possibilità di riaprire una trattativa per il rinnovo ormai sopita da mesi. Non è ancora troppo tardi e sarebbe controproducente per tutti non fare un altro tentativo. L’ultimo punto di stallo vedeva la società disposta a raddoppiargli l’ingaggio, arrivando fino a una decina di milioni all’anno, con un complesso nodo gordiano da sciogliere relativo all’importo di una clausola rescissoria. Dovrebbe essere superiore ai 100 milioni, ma resta da stabilire di quanto: la forbice era di circa 40, bisognerà capire se le prerogative saranno diverse. È condivisibile il timore del presidente di vederlo svalutato a causa della scadenza nel 2025 e resiste, seppur ancora un po’ flebile, la speranza che alla fine Osimhen si decida a rimanere.

ANDRA’ VIA ANCHE PER LA COPPA D’AFRICA

Raspadori, può essere la sua stagione. Osimhen a gennaio andrà in Coppa d’Africa. Lo ricorda la Gazzetta dello Sport.

A proposito di Raspadori scrive:

Quattro da titolare di fila, con tre reti e un assist, spiegano bene che l’azzurro aveva soltanto bisogno di continuità come nel Sassuolo. Non è facile per nessuno giocare l’ultimo quarto d’ora, o essere titolare una volta al mese. Tutti i parametri stanno migliorando rispetto all’anno scorso: precisione realizzativa (13/ 7%), tiri (1,18/0,62), reti (0,27/0,08), assist (0,18/0,08), occasioni create (1/0,62). Anche in fase difensiva: palle recuperate, contrasti, palloni intercettati sono superiori. Jack e Scamacca erano compagni perfettamente complementari nel Sassuolo e nell’Under 21. Ora si sfidano per la maglia 9 dell’Italia, contro Nord Macedonia e Ucraina ci sarà spazio per tutti e due.

Visto che Osimhen a gennaio andrà via per la Coppa d’Africa, questa può diventare la stagione di Raspadori, rilanciando anche Kvara. L’intesa tra i due sta crescendo: il georgiano non è ancora devastante come sa, la successione dribbling-tiro-gol meno automatica, ma i segnali sono incoraggianti. In Champions non segna dal gol all’Ajax nell’ottobre 2022, è l’ora. Union, fai la forza (del Napoli) anche stasera.

