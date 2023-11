Neymar, infortunato al ginocchio, dà una festa e si scatena sulla pista da ballo

Footmercato: doveva riposare per l’intervento che subirà domani. Gli invitati dicono di averlo visto in compagnia di molte donne durante la serata.

Neymar sembra non aver perso le vecchie abitudini, anche con un infortunio grave al ginocchio, che dovrà essere operato domani. Secondo quanto riportato da Footmercato:

“L’ex giocatore del Psg non ha davvero riposato negli ultimi giorni come i medici gli hanno raccomandato di fare. Ha anche fatto il contrario di ciò che gli era stato prescritto se ci affidiamo alle informazioni pubblicate in Brasile. Neymar ha organizzato una festa durata due giorni (sabato e domenica scorsi) nella sua villa a Rio de Janeiro. Secondo gli invitati, il giocatore di 31 anni era in ottime condizioni fisiche mentre si scatenava sulla pista da ballo. «Gamba rotta sul campo, sulla pista da ballo balla come un matto», ha confessato uno di loro, che ha aggiunto di aver visto il brasiliano baciare una donna bionda che non era Bruna Biancardi, la sua compagna che ha appena partorito. Avrebbe trascorso la serata in compagnia di diverse giovani donne”.

L’INFORTUNIO AL GINOCCHIO DI NEYMAR:

Durante il match tra Brasile e Uruguay, l’ex Psg è uscito dal campo in lacrime. Le visite mediche hanno identificato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco; il brasiliano salterà con molte probabilità la prossima Copa America, nell’estate 2024. Nel suo post su Instagram ha scritto: “È un momento molto triste, il peggiore della mia vita. So di essere forte… ma questa volta ho bisogno del sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Non è facile infortunarsi, sottoporsi ad un intervento chirurgico e poi rifarlo solo quattro mesi dopo. Ho fede, lascio tutto nelle mani di Dio”.

ilnapolista © riproduzione riservata