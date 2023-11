Napoli, De Laurentiis presente all’allenamento congiunto con la Juve Stabia (Pedullà)

Primo vero allenamento di Mazzarri. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo e in palestre. Terapie per Meret e Mario Rui

Walter Mazzarri ha condotto oggi pomeriggio il primo vero allenamento a Castel Volturno. Il nuovo Napoli di Mazzarri oggi si è allenato insieme alla Juve Stabia. Con la squadra che milita in Serie C anche un’amichevole per provare il 4-3-3 secondo le direttive del tecnico toscano.

Oltre ai nazionali, indisponibili anche Osimhen, Mario Rui, Demme e Meret. L’attaccante nigeriano ha svolto lavoro personalizzato, sia in campo che in palestra. Personalizzato sul campo per Demme. Solo terapie invece per il terzino e per il portiere.

Di seguito il report del club azzurro:

“Il Napoli si è allenato oggi nel pomeriggio all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali.

Il campionato riprenderà sabato 25 novembre con Atalanta-Napoli, 13esima giornata di Serie A (ore 18).

La squadra ha svolto, sul campo 3, allenamento congiunto con la Juve Stabia.

Il gruppo ha iniziato la seduta con una fase di lavoro aerobico.

Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con esercitazione al tiro.

Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Demme ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Meret e Mario Rui“.

A dare qualche indicazione in più sull’allenamento odierno è Alfredo Pedullà. Secondo il noto giornalista esperto di calciomercato, questo pomeriggio De Laurentiis ha assistito all’allenamento:

“Walter Mazzarri è al lavoro a Castel Volturno con il Napoli in campo per un allenamento congiunto con la Juve Stabia. Si tratta della prima traccia del nuovo 4-3-3 che l’allenatore vorrà mettere in pratica sull’onda lasciata lo scorso anno da Luciano Spalletti. Presente anche il presidente De Laurentiis“.

Il primo contatto di Mazzarri con lo spogliatoio

Collegamento Sky con Castel Volturno la cittadella del Napoli. In onda Francesco Modugno che fa il punto sulla seconda giornata di Mazzarri.

«Si è catapultato a Castel Volturno appena sgranati gli occhi, oggi è in programma la partitina già prevista con la Juve Stabia. Il primo impatto con lo spogliatoio è stato positivo. Oggi si vedrà quel 4-3-3 cui lavorerà il tecnico toscano. Mazzarri ha sempre provato a dare identità alle squadre che ha avuto. Il 4-3-3 è un sistema per lui inedito, che svilupperà in quello che in questa pausa diventerà un laboratorio».

