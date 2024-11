Maradona, le figlie vogliono impedire l’asta del Pallone d’Oro ritrovato

La famiglia di Maradona sostiene che l’attuale proprietario non ha la potestà per poterlo vendere. L’avvocato Gilles Moreu presenterà ricorso al tribunale di Nanterra

Non sarà messo all’asta il Pallone d’Oro di Maradona ritrovato. O meglio, gli eredi del Pibe de Oro vogliono impedire che il prezioso cimelio venga venduto e ha dato mandato a un legale di agire.

Le figlie di Diego vogliono impedire l’asta per il Pallone d’Oro 1986

Come scrive Sky Tg 24, “la famiglia di Maradona ha deciso di frenare l’asta che metterà in vendita il Pallone d’oro. La casa d’aste francese afferma nella propria pagina web che l’oggetto appartiene ad una “collezione privata” ma le figlie di Diego, Dalma e Gianina insieme all’ex moglie Veronica Ojeda, sostengono quel trofeo sia stato rubato e che l’attuale proprietario non ha la potestà per poterlo vendere. Gilles Moreu, avvocato dello studio legale Paradox contattato dagli eredi di “El Diez”, ha dichiarato infatti che presenterà un ricorso urgente al presidente del tribunale di Nanterra vicino a Parigi, per ritirare il Pallone d’Oro dall’asta“.

Maradona, ritrovato il Pallone d’Oro vinto nel 1986 e rubato tre anni dopo: sarà messo all’asta (L’Equipe)

L’Equipe racconta:

È il 2 aprile quando viene identificato il “Pallone d’oro” (non quello conosciuto da tutti, ma un semplice premio del miglior giocatore dei Mondiali) di Diego Maradona del 1986. Tre anni dopo averlo vinto, il 26 ottobre 1989, otto membri del clan di Giuseppe Misso, organizzano una rapina nella banca dove erano conservati gli averi del Pibe. Prendono anche il trofeo. Rassegnato, Maradona si arrende a ritrovarlo, mentre circolano voci di scambio del premio durante una partita di poker.

La svolta arriva il 28 gennaio 2016:

Viene ritrovato il trofeo, tramite il franco-algerino Abdelhamid B, un ex gallerista amante delle aste la cui vita potrebbe cambiare il 6 giugno 2024. C’è già una stima del premio: tra i 12 e i 15 milioni. I fan di Maradona avranno ancora qualche settimana per mettere da parte i loro risparmi.

