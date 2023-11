Mazzarri, positivo il primo impatto con lo spogliatoio (Sky)

“Oggi a Castel Volturno partitella con la Juve Stabia. È atteso Osimhen, la speranza è di rivederlo in campo contro l’Atalanta”

Collegamento Sky con Castel Volturno la cittadella del Napoli. In onda Francesco Modugno che fa il punto sulla seconda giornata di Mazzarri.

«Si è catapultato a Castel Volturno appena sgranati gli occhi, oggi è in programma la partitina già prevista con la Juve Stabia.

Il primo impatto con lo spogliatoio è stato positivo.

Oggi si vedrà quel 4-3-3 cui lavorerà il tecnico toscano.

Mazzarri ha sempre provato a dare identità alle squadre che ha avuto. Il 4-3-3 è un sistema per lui inedito, che svilupperà in quello che in questa pausa diventerà un laboratorio.

C’è attesa per Osimhen ieri influenzato, oggi un po’ più sfebbrato. Lo aspettano a Castel Volturno per capire quando ci sarà il rientro. La speranza è vederlo contro l’Atalanta ma bisogna avere molta cautela. Mazzarri ha avuto Cavani 104 gol in tre anni, ora aspetta Osimhen».

GIOCATORI STUPITI DAL RITMO ALTO DELL’ALLENAMENTO (CORSERA)

Mazzarri da oggi comincia i colloqui individuali con i calciatori. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava.

Intensità e cattiveria, Mazzarri in campo le ha volute vedere subito. Mettendo in scena, così come aveva in mente, il copione Spalletti. Ha insistito sulla linea difensiva, i giocatori presenti (una decina, al netto dei Nazionali) hanno assecondato il ritmo alto della seduta di allenamento, si sono finanche stupiti: tanto parlare in campo, presenza fisica e mentale del nuovo allenatore, il passato recente che in qualche modo torna a fare capolino.

«Eh, sono stanco. Non dormo da giorni». Si svela così immediatamente nella sua genuinità.

Walter Mazzarri comincia subito con la voce grossa, a chiarire movimenti con e senza palla. Non fa discorsi, anticipa che li farà quando la squadra sarà al completo. Ma intanto da oggi comincia con i colloqui individuali.

