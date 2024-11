«Il progetto Postecoglou è un depistaggio: dà sapore al fallimento col bel gioco e poi se la prende coi tifosi» (Guardian)

“Quando distacchi così profondamente il tuo progetto dai risultati, non puoi fingerti sorpreso quando i tifosi fanno lo stesso”

Jonathan Liew si concentra, sul Guardian, sulla vera essenza del Tottenham di Postecoglou: “L’abbraccio caloroso delle vittorie di Pirro sulle vittorie reali. La filatura e il riconfezionamento. E soprattutto una stagione definita meno da obiettivi tangibili che dalla ricerca irriverente del puro divertimento ad ogni costo. Benvenuti nel tempio di Ange, dove le vittorie sembrano vittorie e le sconfitte – in qualche modo – sembrano comunque vittorie”.

“In un certo senso, l’intero progetto Postecoglou è un magnifico atto di depistaggio, un esercizio per dare più sapore allo stesso fallimento. Perdere 4-1 in casa contro il Chelsea in nove uomini: un audace segnale di progresso. Perdere 3-2 in casa contro l’Arsenal: una fantastica rimonta da 3-0 sotto. Non qualificarsi per la Champions League: bene, in realtà, perché questo è un viaggio olistico e non siamo vincolati dai vostri rigidi parametri terreni. L’entrata in campo del 16enne Mikey Moore sotto 2-0 per un inutile debutto nei minuti di recupero non ci ha detto nulla di Moore, ma ci ha detto che bravo ragazzo sia Ange. E, francamente, perché no?”.

“Il Tottenham non è impostato per vincere trofei su scala industriale, ora o in futuro, quindi in una certa misura il lavoro di qualsiasi allenatore degli Spurs è trovare la gioia nel gioco, riconnettersi con il processo piuttosto che fissarsi sui fini. Se impedire all’Arsenal di vincere il campionato fa sentire bene i tifosi degli Spurs, c’è davvero qualcuno che può rimproverarli? Naturalmente Postecoglou ha poi assunto un atteggiamento furioso, ma in realtà questa è stata una situazione creata da lui stesso. Questa è stata una stagione di autentico progresso, una necessaria pulizia del palato dopo l’asprezza degli anni di José Mourinho e Antonio Conte. Quinto posto con una rosa improvvisata dopo la cessione di Harry Kane: davvero, niente male. Ma quando distacchi così profondamente il tuo progetto dai risultati effettivi, non puoi fingere di essere sorpreso quando i tifosi iniziano a fare lo stesso“.

