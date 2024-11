Il Napoli si informa su Rugani. Il difensore però sta per rinnovare con la Juve (Pedullà)

Sul rinnovo manca solo la firma. Il Napoli offrirebbe un contratto triennale, aspetta però l’ultima decisione del ragazzo e della Juve

L’esclusiva di Alfredo Pedullà su Rugani. Il difensore è vicino al rinnovo con la Juventus, mancherebbe solo la firma. Tuttavia, nell’attesa della firma, alcuni club hanno chiesto informazioni su di lui. Tra questi anche il Napoli che in estate dovrà acquistare un paio di giocatori per la difesa. De Laurentiis pronto ad offrire un triennale al ragazzo se non dovesse concretizzarsi il rinnovo.

Sondaggio del Napoli per Rugani

Scrive Pedullà:

Già dalla scorsa estate vi stiamo raccontando che Daniele Rugani e la Juve stanno parlando in modo fitto per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno fino al 2026 con probabile opzione fine al 2027. Sono state concordate le cifre, manca la firma e c’è soddisfazione reciproca. Ma la firma è un passaggio importante, da fare, alla luce della rivoluzione che ci sarà in casa Juve, a partire dall’allenatore. Nel frattempo, altri club hanno fatto sondaggi su Rugani, compreso il Napoli che dovrà ingaggiare almeno un paio di difensori centrali. E che offrirebbe un contratto triennale, aspettando però l’ultima decisione del ragazzo e della Juve.

A processo per guida in stato di ebbrezza (La Stampa)

Daniele Rugani a processo per guida in stato di ebbrezza. Il difensore della Juventus era risultato positivo all’alcol test il 21 luglio dell’anno scorso. La questione si sarebbe potuta risolvere pagando 5 mila euro di multa, ma Rugani ha rifiutato.

Lo scrive “La Stampa”:

Estate rovente del 2023, piena notte, una Maserati metallizzata sfreccia su corso Grosseto, poco lontano dallo svincolo della tangenziale e dal raccordo per l’aeroporto di Caselle. A bordo c’è un calciatore 28enne, di ritorno da una serata di bagordi. Raggiunto un posto di blocco, i poliziotti gli intimano l’alt e lui rallenta. È il prologo dei guai giudiziari in cui è incappato Daniele Rugani, difensore della Juventus.

Rugani a processo ha rifiutato di pagare l’ammenda da 5000 euro

Il 21 luglio dello scorso anno è risultato positivo all’alcoltest mentre tornava a Torino alla guida della sua auto sportiva. La prima misurazione ha fatto registrare 1.56 grammi di alcol per litro di sangue, scesi a 1.54 al secondo rilievo (effettuato almeno cinque minuti dopo, come previsto dal Codice della strada). In entrambi i casi, ben tre volte la soglia consentita dalla legge.

A quel punto è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Rugani avrebbe potuto chiudere i conti con la giustizia pagando i 5mila euro inflitti dal gip con il decreto penale di condanna, schivando – fra l’altro – l’arresto.

Dopo due anni, poi, il reato si sarebbe estinto e la sua fedina penale sarebbe tornata immacolata. Invece ha deciso di opporsi e ieri mattina sarebbe dovuto comparire davanti al giudice Roberto Ruscello per il giudizio immediato. Con l’intenzione di chiedere, per il tramite del suo legale, l’ammissione alla messa alla prova, un istituto che sospende il processo e consente di estinguere il reato con lavori di pubblica utilità in associazioni ed enti senza scopo di lucro a titolo di risarcimento del danno arrecato con la sua condotta alla società civile.

ilnapolista © riproduzione riservata