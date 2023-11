Mario Rui infortunio: lesione di medio grado dell’adduttore della coscia sinistra

Per Meret, invece, lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Assente Osimhen in allenamento per influenza.

Sono arrivati i resoconti degli infortuni di Mario Rui e Alex Meret; il terzino ha lasciato il campo contro l’Empoli dopo che era subentrato ad Olivera, mentre il portiere era stato sostituito all’ultimo da Gollini. Dal sito ufficiale del Napoli si apprende che:

“Mario Rui e Alex Meret hanno sostenuto gli esami presso la clinica Pineta Grande: Mario Rui ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Per il portiere azzurro lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra. Entrambi hanno già cominciato le terapie. Assente oggi alla seduta di allenamento Osimhen per una sindrome influenzale”.

LE PAROLE DELL’AGENTE DEL PORTOGHESE:

Garcia aveva snobbato le parole di Giuffredi in conferenza stampa, assicurando di aver parlato con il terzino portoghese e spingedosi a dire che il calciatore non condivideva le parole del suo agente. Dichiarazioni forti, tempestivamente smentite direttamente dal procuratore Giuffredi che a TvPlay ha dichiarato: «Il verbo piangere non è mai esistito nel mio vocabolario. Garcia ha inventato tutto nelle sue dichiarazioni, parlando del rapporto tra me e Mario Rui. Se Garcia ha voluto esporre il giocatore come ha fatto, doveva portarlo in conferenza e far dire a lui quanto ha esposto sul nostro rapporto, senza inventare nulla di sana pianta. Io non ho mai visto un allenatore provare a metter contro il suo assistito al suo agente. Ha commesso un grave errore: il portoghese è uno dei miei primi giocatori, lo seguo da 13 anni, fa parte della mia famiglia».

ilnapolista © riproduzione riservata