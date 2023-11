La panchina di Garcia non è in bilico (Corsera)

De Laurentiis però non tollera un ulteriore passo falso in casa dove il Napoli ha vinto solo due partite

Tutti gli occhi sono puntati sulla sfida di questa mattina tra il Napoli e l’Empoli. Una sfida che arriva, purtroppo per gli azzurri, dopo l’ennesimo passo falso rappresentato dal pareggio in Champions contro l’Union Berlino che, non ha pregiudicato il passaggio del turno, ma solo complicato il percorso della formazione di Garcia. Un percorso che invece il presidente De Laurentiis vorrebbe che si sbloccasse e divenisse in discesa, almeno sino alla sosta di Natale.

Dunque Napoli-Empoli. Per molti considerata uno spartiacque, l’ultima spiaggia del tecnico francese, sotto esame da parte del presidente. Ma il Corriere della Sera scrive

Non è l’ultima spiaggia ma Rudi Garcia è un allenatore destinato a stare sul filo. Il presidente del Napoli De Laurentiis ha sì accantonato l’ipotesi di un ribaltone in panchina, mal tollererebbe però un ulteriore passo falso al Maradona, dove la squadra ha vinto soltanto 2 volte su sette partite. Arriva l’Empoli all’ora di colazione, e per il tecnico francese è l’ennesima prova del nove. Le perplessità del club non sono legate agli obiettivi stagionali — al momento il Napoli è quarto e a un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions — quanto all’idea di gioco che questa squadra ancora non riesce ad esprimere in maniera continua.

Dunque la panchina è salva, quello che chiede De Laurentiis è stabilità e dunque una vittoria, considerando anche che il Napoli non vince in casa da settembre e che per giunta ha sempre perso prima della sosta. L’importanza della partita contro l’Empoli viene anche dal fatto che il calendario per il Napoli, dopo la sosta, non sarà così benevolo come lo è stato fino ad ora. Atalanta, Juventus e Inter, oltre alla trasferta contro il Real Madrid. Mettersi nella condizione mentale migliore fortificherebbe anche la posizione dello stesso Garcia che, in caso di vittoria contro l’Empoli, sarebbe addirittura terzo in classifica con sorpasso sul Milan. Napoli in campo con la stessa formazione che ha pareggiato contro l’Union Berlino mercoledì scorso: è l’undici titolare che in questo momento fornisce maggiori garanzie a Garcia, e che può essere sacrificato prima delle due settimane di stop. Aspettando Osimhen che dovrebbe recuperare per l’Atalanta.

