Infortunio Lindstrom, lesione del muscolo tibiale posteriore sinistro

Il Napoli ha comunicato che il calciatore ha iniziato le terapie e dovrà restare fermo per almeno una settimana. Salterà Atalanta e Real Madrid

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 18. Purtroppo la formazione di Mazzarri dovrà fare i conti con un nuovo infortunio quello di Lindstrom che era appena tornato dalla sua Nazionale.

Infortunio per Jesper Lindstrom.

È stato il Napoli ha comunicare l’entità dell’infortunio del calciatore di rientro dalla nazionale, dopo gli opportuni controlli

Jesper Lindstrom è stato visitato in seguito al trauma distorsivo riportato nell’ultima partita con la nazionale danese: “Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina”.

Per quanto riguarda i tempi di recupero di Lindstrom, che ha subito lo stesso infortunio occorso ad Alex Meret, dovrebbe avere non meno di una settimana di stop e dovrebbe quindi saltare le partite con Atalanta e Real Madrid, ed eventualmente rientrare in gruppo in vista di Inter e Juventus.

Lindstrom non ha ancora trovato lo spazio per esplodere nel Napoli. E’ un dato di fatto. Adesso che il Napoli è nelle mani di Mazzarri, le cose potrebbero finalmente cambiare e il calciatore danese potrebbe finalmente avere l’occasione per mostrare a tutti le proprie qualità.

