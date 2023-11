Il Telegraph: «Niente unisce l’Inghilterra come deridere la disastrosa Germania»

“Il miracolo economico vacilla, sono in crisi di bilancio. Ma la cosa più deliziosa è che la nazionale è un vero disastro”

Va bene criticare Southgate, ma tu pensa essere la Germania. Il Telegraph sfotte i tedeschi. Lo fa con un pezzo ironico che invita a deriderli, firmato da Thom Gibbs.

“Forse i detrattori di Southgate – scrive – preferirebbero gli attuali disastri tedeschi. Il miracolo economico vacilla e un fragile governo di coalizione sta attraversando una crisi di bilancio. La cosa più deliziosa è che la nazionale di calcio è un disastro”.

Per il Telegraph la “grande” Germania sconfitta per 2-0 dall’Austria “coronando un anno terribile di 11 partite giocate con tre vittorie e sei sconfitte” “è disfunzionale come l’Inghilterra degli anni 2000, con giocatori peggiori. Leroy Sane verrà espulso per petulanza. Kai Havertz gioca come terzino sinistro. Mats Hummels è ancora lì”.

“Questa doveva essere la fase di rinnovamento della Germania dopo la doppia uscita consecutiva dalla fase a gironi della Coppa del Mondo. Se si aggiunge la sconfitta contro l’Inghilterra negli ottavi di finale degli Europei del 2021, si ottiene la recessione più lunga per la nazionale dalla riunificazione. Come può una nazione calcistica così forte finire in questo stato, barcollando verso l’Europeo a casa sua?”

“È il modo in cui la Germania perde che è preoccupante. Non carenze tattiche o problemi di selezione, più la mancanza di coraggio”. “Anche i loro avversari si prendono gioco di loro”.

Magari si riprenderanno in tempo, chiude Gibbs, ma “sembra più probabile al momento l’ignominia e l’imbarazzo. Se ti senti stanco dell’Inghilterra di Southgate e della narrativa che la circonda, rivolgi invece la tua attenzione alla Germania. Perché una nazione può sanare le proprie divisioni solo se si unisce a qualcosa che ci unisce: ridere della sfortuna della nazionale tedesca“.

