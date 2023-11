Il Telegraph contro Arteta: “Come reggerà per tutta la stagione?”

Il quotidiano non ha apprezzato il suo comportamento a Newcastle: “Non sa tenere a bada le sue emozioni. Dice che l’Arsenal meritava di vincere, ma hanno fatto solo un tiro in porta”.

L’Arsenal ha subito la prima sconfitta stagionale in Premier League contro il Newcastle. In particolare, le dichiarazioni del tecnico Arteta, furioso con l’arbitraggio, hanno lasciato molto a desiderare, in quanto si è mostrato molto arrabbiato e frustrato verso il gol subito, che ha portato il Newcastle a vincere il match. Il Telegraph scrive:

“Ci sono molte parole per descrivere il comportamento di Mikel Arteta durante e dopo la sconfitta dell’Arsenal a Newcastle. Forse il più pertinente è “instabile”. La domanda è se la sua incapacità di tenere sotto controllo le sue emozioni lo aiuti o lo ostacoli. Dato l’eccellente lavoro che ha fatto all’Arsenal, i tifosi lo sosterranno sempre. Ma se Arteta subisce un tracollo emotivo dopo una sconfitta – la prima in campionato in questa stagione – all’inizio di novembre, come farà a far fronte alla pressione che comincerà in primavera?

All’indomani della vittoria del Newcastle c’era un netto confronto tra il comportamento di Eddie Howe e Arteta. Howe non si fa prendere da niente. È calmo, diplomatico quando parla. Non accusa o lamenta cose dopo le partite, anche se la sua squadra perde in circostanze sfortunate o difficili. Il tecnico dell’Arsenal è un personaggio completamente diverso. I tecnici che sbraitano per gli arbitri e le decisioni controverse non sono una novità. La peggiore dichiarazione fatta da Arteta domenica sera è stata che «se c’era una squadra che cercava di vincere la partita, era l’Arsenal». Hanno fatto un tiro in porta contro una difesa del Newcastle piena di infortunati. Era il Newcastle che stava cercando di vincere la partita e lo ha fatto. L’Arsenal ha avuto più possesso palla, ma non è servito a molto. Il tecnico spagnolo ha la forza mentale per far fronte alle aspettative che ha sollevato? Vedremo”.

IL TELEGRAPH SULLE DICHIARAZIONI POST-PARTITA DEI TECNICI:

Mentre il calcio continua la sua inesorabile evoluzione da semplice sport alla soap opera più divorante della nazione ecco una nuova trama avvincente. Le risposte di Arteta dopo la sconfitta contro il Newcastle sono diventate immediatamente un classico del genere, e il fatto che domenica l’Arsenal abbia rilasciato una dichiarazione a sostegno del suo allenatore dà al suo sfogo le gambe per prendere il suo posto accanto a leggendari borbottii alla Kevin Keegan o alla Alex Ferguson, o come i “fatti” di Rafael Benítez e la raccolta di opere passivo-aggressive di Jose Mourinho 2004-2021.

