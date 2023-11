Arteta furioso con arbitri e Var: «È una vergogna assoluta. La Premier non è il miglior campionato»

Il Newcastle vince 1-0 grazie a un gol convalidato dopo il triplice controllo del Var. Il Telegraph: “Standard arbitrali inadeguati, il resto del mondo ride di noi”

La prima sconfitta stagionale dell’Arsenal manda su tutte le furio Mikel Arteta. Non per la prestazione dei suoi, quanto piuttosto per la prestazione degli arbitri. Contro il Newcastle finisce 1-0 per i Magppies. Nel post partita, l’allenatore dei Gunners, ha lanciato un duro attacco alla Premier League e agli arbitri definendo la decisione preda dal Var in partita come “vergognosa” e “imbarazzante”.

A raccontare i fatti è il Telegraph:

“Arteta ha perso la calma quando la sconfitta contro il Newcastle, la prima della stagione, è arrivata dopo che il gol di Anthony Gordon è superato ben tre controlli del Var per una presunta triplice infrazione nell’azione del gol – per fuori dal terreno di gioco, fallo di mano e fuorigioco.

Gordon ha messo la palla in rete da distanza ravvicinata, ma nonostante i controlli per vedere se Joe Willock avesse mantenuto la palla in gioco prima oltrepassasse la linea, non c’erano prove sicure. Inoltre, nonostante un lungo controllo per vedere se Joelinton avesse commesso fallo su Gabriel prima che la palla cadesse su Gordon, nemmeno questo episodio era chiaro. Infine Gordon era dietro la palla quando ha colpito Joelinton e quindi non poteva esserci fuorigioco”.

Arteta nel post partita non voleva sentire ragioni:

«Dobbiamo parlare del risultato o dobbiamo parlare di come diavolo è stato convalidato il gol, mi sento in imbarazzo. Devo essere io qui a parlare, cercare di difendere il club e chiedere aiuto. È una vergogna assoluta. Per più di una ragione, per tante ragioni, non dovrebbe essere goal. Sono più di 20 anni in questo paese, mi vergogno e non si può neanche lontanamente dire che questo è il miglior campionato del mondo. Il risultato non dovrebbe essere quello che è – ci sono molte ragioni per questo. Se c’era una squadra che voleva vincere la partita oggi era l’Arsenal».

Secondo il Telegraph, Arteta ha ragione ma ha esagerato nei modi.

“Per troppo tempo gli standard arbitrali in Premier League sono stati inadeguati, il resto del mondo ride di noi. L’arbitro Stuart Attwell non ha fatto una buona partita, ma può in parte biasimare la mancanza di supporto dal Var Andy Madley. Arteta ha tutto il diritto di esprimere le sue frustrazioni, ma ha molte altre strade per cercare di promuovere il cambiamento. Subito dopo la partita avrebbe potuto chiedere chiarimenti ad Attwell o rivolgersi al capo degli arbitri Howard Webb. Sfogarsi pubblicamente in questo modo è sbagliato e non fa altro che alimentare la divisione tra arbitri e dirigenti. Ma purtroppo Attwell ha faticato, il che solleva una domanda: quante scuse deve dare Webb? Se continuiamo a sospenderli, finiremo gli arbitri“.

