Pochettino lascia il Chelsea. Il club adesso è in cerca di un allenatore (Telegraph)

Tra i nomi che probabilmente saranno considerati ci sono Hoeneß dello Stoccarda, Michel del Girona, Kieran McKenna dell’Ipswich Town ed Enzo Maresca del Leicester City.

Mauricio Pochettino dice addio al Chelsea. È stato un divorzio “amichevole”. Lo svela in esclusiva Matt Law sul “Telegraph“.

Mauricio Pochettino ha lasciato il Chelsea di comune accordo con il club dopo aver incontrato nel corso di due giorni i direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart e il comproprietario Behdad Eghbali.

È stato un divorzio amichevole

Telegraph Sport può rivelare che ha accettato la sua partenza dal Chelsea martedì mattina tardi. Non sembra esserci cattivo sangue tra Pochettino e il Chelsea, che inizierà subito la ricerca del sostituto con un allenatore giovane e progressista da prendere di mira.

Tra i nomi che probabilmente verranno presi in considerazione ci saranno Sebastian Hoeneß dello Stoccarda, Michel del Girona, Kieran McKenna dell’Ipswich Town ed Enzo Maresca del Leicester City.

Pochettino lascia il Chelsea dopo un anno del contratto biennale firmato l’estate scorsa ed è in procinto di intascare una significativa somma di risarcimento.

La partenza di Pochettino, che è stata definita “amichevole”, fa di lui il terzo allenatore a perdere il lavoro sotto la proprietà Clearlake Capital-Boehly dopo Thomas Tuchel e Graham Potter.

A gennaio il Telegraph paragonava il Chelsea di Pochettino a quello di Potter

Dopo la sconfitta del Chelsea contro il Middlesbrough in Coppa di Lega per 1-0, il Telegraph inizia a chiedersi se il lavoro di Pochettino abbia davvero migliorato i Blues dopo l’esperienza con Potter.

La risposta potrebbe non far piacere al tecnico argentino. “Ogni manager merita tempo per trasmettere le proprie idee. Ogni allenatore merita più di mezza stagione per cambiare la situazione, ma qualunque sia l’impatto positivo che Pochettino ha avuto, è trascurabile. Ha trascorso diverso tempo sul campo di allenamento senza alcun impegno europeo di cui preoccuparsi nella sua prima stagione, ma a qualunque cosa abbiano lavorato, non sembra funzionare“.

Insomma, nonostante gli acquisti faraonici, nonostante le stelle in squadra, Pochettino non riesce a ingranare. Il suo lavoro appare anche fallimentare in rapporto all’impatto avuto da Postecoglu al Tottenham. O anche, per abbassare le preste, rispetto a Howe al Newcastle.

ilnapolista © riproduzione riservata