Sinner è guarito: è in partenza con il suo team per Parigi (Gazzetta)

Nei prossimi giorni deciderà se partecipare al Roland Garros. Il tennista non ha dolore, ma l’incognita resta la tenuta fisica nei match da tre set su cinque

Buone notizie in vista del Roland Garros: gli ultimi esami medici di Jannik Sinner sono buoni, l’anca è guarita. In serata il tennista italiano e il suo team partiranno per Parigi, dove testerà la tenuta fisica con gli allenamenti e deciderà se partecipare o meno al Roland Garros.

Lo riporta la “Gazzetta dello Sport”, che scrive:

Jannik Sinner è guarito. Anche l’ultima risonanza magnetica lo ha confermato e il numero 1 italiano è in partenza proprio in queste ore da Nizza per volare a Parigi. Gli ultimi due giorni di allenamenti a Montecarlo, insieme a Cahill e Vagnozzi con Ferrara e Cipolla, hanno dato risultati incoraggianti. Il giocatore non ha dolore ma l’incognita resta sempre la tenuta fisica nei match da tre set su cinque.

Sinner, nei prossimi giorni la decisione sul Roland Garros

Nessuno vuole rischiare un riacutizzarsi dell’infortunio, per questo Sinner proseguirà gli allenamenti per altri due giorni sui campi parigini prima di annunciare la sua decisione. Se non arriveranno rinunce prima del sorteggio di giovedì pomeriggio, allora vorrà dire che Jannik proverà a giocare lo Slam sul rosso.

C’è un enorme problema di acciacchi che funesta il tennis ai massimi livelli, soprattutto nella stagione della terra rossa. Ne scrive El Mundo.

“Sono tornei troppo importanti, troppo lunghi e troppo ravvicinati nel calendario“, dice Marc Boada, fisioterapista di Maria Sakkari, e fino a poche settimane fa di Grigor Dimitrov. “Il calendario è sempre più impegnativo e i giocatori che si preparano a vincere uno Slam trovano molto difficile giocare per vincere due importanti tornei di due settimane, come Madrid e Roma adesso. Ci sono alcuni dei migliori 10 giocatori che competono in questi tornei solo come preparazione, svolgendo contemporaneamente sessioni fisiche più lunghe”.

