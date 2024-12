Ranieri lascia il Cagliari e si ritira dal calcio (Di Marzio)

Poteva essere l’uomo giusto per il Napoli e invece contro la Fiorentina sarà la sua ultima partita in panchina

Claudio Ranieri, 72 anni, lascia il calcio dopo aver compito un’altra impresa: aver portato il Cagliari alla salvezza. Contro la Fiorentina la sua ultima partita. Lo scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio su X:

“Claudio Ranieri lascia il Cagliari e il calcio @SkySport”.

Il comunicato del Cagliari

Il comunicato del Cagliari riportato dal CorSport:

“Mister Ranieri si congeda dal Cagliari: nelle sue due esperienze con il Club è riuscito sempre a portare la squadra al raggiungimento dell’obiettivo finale. Già autore in passato di due promozioni (dalla C alla A) e di una salvezza nella massima serie, nell’ultimo anno e mezzo ha compiuto l’ennesimo capolavoro con la vittoria dei playoff e la conquista in questa stagione della permanenza nel massimo campionato”.

Il bollito Ranieri ha salvato il Cagliari, il pensionato Ancelotti in finale Champions

Il bollito Ranieri ha salvato il Cagliari, il pensionato Ancelotti in finale Champions. Lo ha scritto Tony Damascelli per Il Giornale.

Abbiamo un pensionato italiano in finale di Champions League con il Real Madrid. Abbiamo un bollito italiano che ha salvato il Cagliari. Storie belle di calcio normale, Carlo e Claudio, Ancelotti e Ranieri, la Villa Arzilla che ridicolizza le deiezioni filosofiche dei nuovi docenti di tattica. Capita in un mondo schizofrenico nel quale saltano allenatori illustri, multimilionari, di grandi squadre ma alla fine restituisce l’ordinaria cronaca di questo sport che resiste a mille tentativi di contaminazione.

