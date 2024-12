Bayer, The Athletic racconta l’azienda proprietaria del Leverkusen: sintetizzò l’eroina

E la mise in commercio. Fu incorporata dalla Ig Farben un’azienda che ha contribuito in modo sostanziale allo sforzo bellico nazista

Il Bayer Leverkusen sta vivendo un’annata storica, che potrebbe essere consacrata dalla vittoria dell’Europa League domani sera. Quello che non tutti sanno, e che The Athletic racconta, riguarda alcune controversie di cui la Bayer, azienda farmaceutica proprietaria del Leverkusen, si è resa protagonista.

The Athletic scrive che “il Leverkusen è insolito sotto molti aspetti. Fondato nel 1904 come club polisportivo per i dipendenti della locale azienda farmaceutica Bayer, è finanziato dalla stessa società. Leverkusen, la città, è stata costruita per servire l’azienda. Oggi la squadra di calcio rimane una società interamente controllata da Bayer, con una presenza in più di 80 Paesi e un fatturato nel 2023 di 53 miliardi di euro“.

Ma è un legame che ha incontrato anche delle difficoltà. “All’inizio del XX secolo ha sintetizzato l’eroina e l’ha venduta a livello commerciale. Bayer è stata anche integrata e reincorporata dalla Ig Farben, un’azienda che ha contribuito in modo sostanziale allo sforzo bellico nazista. Questo gruppo ha utilizzato il lavoro forzato durante l’Olocausto, mentre Bayer è stata accusata di sperimentazione umana“.

Bayer, le controversie dietro l’azienda farmaceutica

Le controversie non finiscono qua: “I Cutter Laboratories, di proprietà del Bayer dal 1974, erano una delle aziende che producevano il Fattore VIII, una proteina coagulante utilizzata per il trattamento dell’emofilia. Il suo utilizzo nel Regno Unito è stato esaminato nell’ambito dell’inchiesta governativa su come più di 30.000 persone siano state infettate da trattamenti di sangue contaminati negli anni ’70 e ’80, provocando le ‘scuse sincere e inequivocabili’ del Primo Ministro Rishi Sunak“.

Le polemiche sono vive anche ai giorni nostri: “Un’azienda di sua proprietà ha suscitato polemiche. Prima di essere acquisita dalla Bayer, la Monsanto, produttrice di prodotti agrochimici negli Stati Uniti, era tra le aziende che producevano l’Agente Arancio, il dannoso erbicida usato durante la guerra del Vietnam“.

Ma dare un giudizio, secondo The Athletic, non è così semplice perché “l’azienda, fondata nel 1863, ha inventato l’Aspirina. Continua a dare contributi significativi alla prevenzione e al trattamento di malattie gravi, alla sostenibilità dell’agricoltura e alla cultura della memoria necessaria per la Seconda guerra mondiale. Attraverso sovvenzioni e una rete di networks condivisi, la sua fondazione sostiene la parità di genere e di retribuzione nella ricerca scientifica e promuove l’innovazione sociale in molte comunità svantaggiate. Ha una ricca eredità anche nello sport, di cui – ovviamente – il Leverkusen è il maggior beneficiario“.

