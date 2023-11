Il Napoli ha realizzato 8 gol con i subentrati, è secondo solo al Brighton di De Zerbi

Statistica riguardante i top 5 campionati. Gli inglesi biancoblù ne hanno realizzati nove; a pari merito con gli azzurri c’è l’Arsenal.

Nella statistica riportata da Sky Sport, ci sono le squadre che hanno fatto più gol dai giocatori partiti dalla panchina nei top 5 campionati europei; tra queste, anche il Napoli.

La squadra di Walter Mazzarri ha realizzato 8 gol dall’inizio della stagione con calciatori subentrati a partita in corso, tra cui anche l’ultimo realizzato da Elmas sabato contro l’Atalanta. A pari merito c’è l’Arsenal, primo in Premier League con 30 punti.

Poco sotto c’è l’Atletico Madrid con 7 gol.

Al primo posto attualmente c’è il Brighton di Roberto De Zerbi con 9 gol realizzati.

IL CORSPORT STAMANI SUGLI AZZURRI:

Il Napoli non è ciò ch’è stato, mica semplice ricostruire la magia di quel calcio, né vuole avere la pretesa di somigliarsi con un copia-incolla irrealizzabile: i capolavori non si replicano, si rielaborano semmai, nelle loro forme più diverse, e Kvara ha restituito rotondità alle forme del suo calcio e soprattutto l’ha impregnato di quella sana spensieratezza che l’aiuta a rimaner se stesso, un fanciullo al quale non va sottratto il sogno da condividere. Ha infilato la testa nel pallone, l’ha tenuto o l’ha spostato, ha resistito a qualche tackle più rovinoso del solito – al quale è abituato – ha preso le statistiche e se le è gustate: diciotto reti e altrettanti assist nei suoi quindici mesi in città, nessuno come lui in Italia e, in Europa, nei cinque campionati top, meglio di lui soltanto Messi, Saka, Griezmann, Vinicius jr e Salah, una compagnia d’artisti con la quale andarsene a passeggio, lanciando baci al Mondo e a chi glielo ha restituito.

