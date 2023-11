Il Camerun batte le Mauritius, Anguissa in campo per 90′

Îl centrocampista del Napoli è stato capitano della sua Nazionale portando il suo apporto alla vittoria

Vittoria larga per il Camerun per 3-0, ma non illuda il risultato, le Mauritius sono state un ostacolo più ostico del previsto. Frank Anguissa in campo con la Nazionale. Il centrocampista del Napoli è stato uno dei protagonisti dell’incontro, giocando tutta la gara e mettendo la sua esperienza al servizio dei compagni, insignito anche dei galloni da capitano.

Le tre reti si dividono nei due tempi di gioco: la prima di Mbeumo si materializza allo scadere della prima frazione di gioco al 47′, al termine di un’azione corale ed insistita dei Leoni Indomabili, le altre due al tramonto dell’incontro, portano le firme di N’Koudou all’87’ e di Magri al 92′. Nel mezzo la resistenza degli ospiti mai domi. Miglior debutto non si poteva immaginare, il primo posto è una normale conseguenza, ma il cammino sembra già con una meta scritta.

