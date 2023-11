Il Barcellona perde Gavi, rottura del crociato. La FIFA pagherà fino a 7,5 mln al club

Il 19enne sarà operato nei prossimi giorni, resterà fuori per sette/otto mesi.

Dopo 26 minuti dall’inizio del match tra Spagna e Georgia, il centrocampista spagnolo Gavi è uscito dal campo per un grave infortunio al ginocchio. Il comunicato del Barcellona dice che:

“I test effettuati stamattina sul giocatore Gavi hanno dimostrato che ha subito una rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e una lesione associata al menisco laterale. Il giocatore subirà un intervento chirurgico nei prossimi giorni dopodiché verrà rilasciato un nuovo aggiornamento medico”.

Relevo scrive:

“Gavi è tornato a Barcellona al termine della partita tra Spagna e Georgia per sottoporsi alle ultime visite mediche. Non è stato l’unico giocatore della squadra che è tornato presto in città: l’infermeria del Barça è di nuovo piena. Con questa battuta d’arresto, Gavi dice addio a tutta la stagione. Il tempo di recupero da un tale infortunio è di circa sette/otto mesi, quindi salterebbe probabilmente anche l’Europeo e le Olimpiadi”.

Calcio e Finanza spiega invece che il “Club Protection Programme” prevede un risarcimento per i club nel caso in cui i giocatori subiscano uno stop temporaneo – superiore comunque a 28 giorni – a seguito di lesioni personali causate da infortuni.

“Ma a quanto corrisponde questa polizza? Quanto paga la FIFA in caso di infortunio di un calciatore? In base al documento rilasciato ai club e alle federazioni da parte della FIFA, «il programma compensa le squadre di calcio fino a un massimo di 7,5 milioni di euro a calciatore per infortunio. Il massimo di 7,5 milioni è calcolato in base a un “pro rata” giornaliera di indennità fino a 20.548 euro, pagabili per un massimo di 365 giorni. L’indennità giornaliera massima è limitata a 20.548 euro per infortunio. La capacità massima (“limite aggregato”) del FIFA Club Protection Programme è di 80 milioni all’anno».

«L’indennizzo dovuto – specifica il contratto dell’assicurazione – si basa esclusivamente sullo stipendio fisso che la società di calcio paga direttamente al calciatore in quanto suo datore di lavoro. Come “Stipendio fisso” è definito l’importo fisso di denaro pagato settimanalmente o a rate mensili, comprensive degli oneri previdenziali obbligatori, come stipulato in un contratto scritto e sottoscritto tra la società calcistica e il calciatore»”.

GLI INFORTUNI IN NAZIONALE:

La cosa peggiore – scrive Marca – è che questa pausa internazionale non è ancora finita. Tra oggi e martedì si giocheranno 14 partite internazionali, con squadre come Inghilterra, Croazia, Italia, Olanda e Francia che si contenderanno la fase di qualificazione agli Europei. Ci sono molti club che continuano con le dita incrociate per cercare di assicurarsi che la fortuna cada dalla loro parte e che nessun altro dei loro giocatori si infortuni in questi due giorni. Il Barcellona ha preso l’infortunio di Gavi abbastanza male. E Marca scrive che “il club non nasconde la sua enorme rabbia per il modo in cui l’allenatore Luis de la Fuente ha gestito il giovane giocatore. Gavi è stato l’unico giocatore, insieme a Le Normand, che De la Fuente ha deciso di tenere sempre in campo. Gavi ha giocato tutte le partite da quando De la Fuente ha preso le redini della Nazionale, per un totale di 23 partite da titolare e quattro da sostituto. L’allenatore spagnolo l’ha stretto in modo tale che alla fine ha finito per rompersi, e nel peggiore dei modi”.

