I piedi di Donnarumma preoccupano il Psg. Luis Enrique: «È stato superbo»

Ieri sera un’altra papera. Rmc Sport prova a difenderlo: «Il suo problema è il tempo che impiega per iniziare l’azione il problema»

A Parigi vedono Donnarumma più come un problema che una soluzione. Ieri il Psg ha vinto 5-2 contro il Monaco, ma quando l’azione inizia dai piedi di Donnarumma, un brivido percorre la schiena dei tifosi e anche di Luis Enrique. Il momentaneo 1-1 di ieri sera, infatti, è piena responsabilità del portiere italiano. Gigio ha ricevuto palla e per 10 lunghi secondi non ha saputo bene cosa fare con la sfera tra i piedi. Così, in un rilancio horror, il pallone è finito sui piedi di un avversario.

Sei un caneeee mi hai fatto perde più di 3 piotte sei un porcooooo #Donnarumma #PSGMonaco pic.twitter.com/cLO1s0zC83 — reijnderiano (@sinnerrismo) November 24, 2023

Ne parla questa mattina anche Rmc Sport:

“Gianluigi Donnarumma ancora una volta non ha dato sicurezza riguardo al suo gioco con i piedi. Il portiere italiano, capace di parate impressionanti sulla sua linea, ha qualche problema in questo senso? Lo difende Daniele Riolo. Dei nove passaggi tentati nel primo periodo durante il match della 13a giornata di Ligue 1 PSG-Monaco, Gianluigi Donnarumma ne ha mancato solo uno… che ha permesso ai monegaschi di pareggiare con Takumi Minamino. Senza conseguenze per i parigini, che alla fine vincono 5-2. Ma quanto basta per rilanciare il dibattito sul portiere italiano e sul suo gioco di calci“.

Luis Enrique ha comunque difeso il suo portiere nel post partita:

«Tutti commettono errori ma per lui è il primo. Chiedo al mio giocatore di fare il primo passaggio, è un errore, fa parte del calcio. È stato superbo. Si è rialzato dopo il suo errore. Faccio errori in ogni partita. La sua stagione è eccezionale, sono felicissimo delle sue prestazioni e del suo comportamento».

Da quando è arrivato Luis Enrique sulla panchina del Psg, Donnaruma tocca in media più palloni rispetto al passato. Nove palloni in più a partita rispetto alla scorsa stagione. L’opinion di Daniel Riolo su Rmc Sport:

“Più che il suo gioco con i piedi, è una questione di tempismo nelle sue decisioni: «Stiamo esprimendo male l’idea. Non è il suo gioco con i piedi che è brutto, è il tempo che impiega per iniziare l’azione il problema. L’origine del problema è stato contro il Real. Il tempo che impiega a iniziare l’azione, viene sfruttato da Benzema che gli ruba palla. che permette a Benzema di incontrarlo. Ogni volta il problema è quanto tempo ci impiega»“.

ilnapolista © riproduzione riservata