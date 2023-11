Grosso mazziato ed esonerato? Il Lione pensa di sostituirlo con Sampaoli (So Foot)

L’indiscrezione l’ha lanciata il giornalista di Sportitalia, Rudy Galetti. Il Lione starebbe pensando di esonerare il proprio tecnico Fabio Grosso. La squadra è ancora ultima (7 punti in 11 partite) in Ligue1 e Grosso non riesce a dare alla squadra la giusta scossa per risalire la classifica.

🚨🗣️ #OL approached #Sampaoli, as a possible replacement of Grosso, to explore the room of negotiation.

❌ Despite rumors, no talks between the 🇦🇷 coach and 🇵🇪 National Team.

🔙 Weeks ago, Jorge was in contact with Ajax, which preferred van ‘t Schip. #Transfers @Lemos_Santos pic.twitter.com/xADzahVA0y

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) November 18, 2023