In conferenza: «La mattina quando mi alzo e vado a lavarmi la faccia e i denti, vedo i segni e penso che purtroppo rimarranno per sempre»

Grosso: «È inaccettabile che non sia stata inflitta alcuna sanzione dopo i fatti di Marsiglia»

Grosso torna a parlare degli eventi accaduti a Marsiglia, quando un manipolo di ultras della squadra di casa hanno lanciato sassi e bottiglie contro l’autobus del Lione. A bordo c’era anche Fabio Grosso, allenatore del Lione. Lui la vittima principale di quella sassaiola, ha rimediato dei punti da sutura sul volto.

Oggi in conferenza stampa ha criticato l’assenza di sanzione da parte della lega francese. Le parole di Grosso riportate da Le Parisien:

«Faccio questo lavoro per andare a giocare in stadi con un’atmosfera incredibile, come sa fare il Marsiglia all’interno del suo stadio. Ma per me l’assenza di una sanzione particolare rispetto a quella giornata è inaccettabile. Vedremo cosa succederà e decideremo più avanti quando conosceremo bene le cose».

I segni di quel vile attacco rimarranno sul volto dell’allenatore italiano:

«Ho le spalle forti anche se non si direbbe, e sono tornato. Certo, è stata una giornata che mi ha toccato molto, davvero tantissimo. La mattina quando mi alzo e vado a lavarmi la faccia e i denti, guardo e i segni restano e purtroppo rimarranno».

La Professional Football League (Lfp, la lega francese) ha riprogrammato la partita per il 6 dicembre, a Marsiglia e con gli spalti aperti al pubblico. Infatti secondo le norme in vigore, il Marsiglia non ha alcuna responsabilità su quanto successo. Il Lione ha presentato ricorso contro questa decisione. La Federcalcio francese però ha giudicato il ricorso inammissibile:

“In sostanza, la responsabilità del club marsigliese negli incidenti avvenuti attorno al suo stadio non è stata attribuita alla Lfp. Il club del Lione, però, ha presentato ricorso contro questa decisione. La commissione d’appello superiore della Federcalcio ha dichiarato venerdì questo ricorso inammissibile“.

Il commento di Grosso:

«Mi dà un po’ fastidio, un po’ molto. Per me dobbiamo prendere una decisione, dobbiamo fare qualcosa. Rimango fermo su quello che penso. Continuando a lavorare perché sono subito tornato in campo. Volevo lavorare duro perché è così che potremo uscire dalla nostra situazione difficile. E’ una cosa molto, molto seria non aver ancora preso una decisione su questa partita».

