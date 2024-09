Euro 2024. Polonia-Olanda finirà 0-3: Szczęsny non può bastare

Tra i possibili marcatori Xavi Simons, Depay e Van Dijk. Senza Lewandowski, tocca a Zielinski caricarsi sulle spalle la Polonia

Oggi alle 15 inizia la terza giornata di Euro 2024 con la prima sfida del gruppo D. Polonia-Olanda aprono le danze allo stadio Volksparkstadion di Amburgo aspettando poi il risultato di Francia-Austria di domani sera. Una partita inusuale se si pensa che le due nazionali si affronteranno per la prima volta alle fasi finali di un grande torneo internazionale.

Polonia-Olanda: tante difficoltà un lato, tanta qualità dall’altro

Nei precedenti incontri, netta la superiorità degli Oranje, la Polonia ha sempre perso. L’ultima vittoria dei polacchi risale al 1980: da allora 5 pareggi e 7 sconfitte. Rimanendo sulla stretta attualità, la Polonia sembra l’eterna cenerentola: una squadra dalle enorme potenzialità mai però pienamente espresse. È arrivata in Germania passando dei play off (contro il Galles 0-0 dopo 90′, 4-5 d.c.r). Anche i Paesi Bassi pur avendo una buona squadra di partenza, hanno sempre avuto difficoltà nelle competizioni internazionali. Gli Oranje sono reduci dalla cocente eliminazione ai Mondiali del 2022 per mano dell’Argentina campione del mondo. Ad Euro 2012 sono stati eliminati ai gironi, non squalificati ad Euro 2016 e fuori agli ottavi della passata edizione contro la Repubblica Ceca.

I ragazzi di Ronald Koeman sono arrivati in Germania passando invece da un ottimo girone. Secondi solo alla Francia con 6 vittorie su 8 partite. Per gli Oranje è l’occasione perfetta per riscattare i risultati delle precedenti edizioni. Tra gli uomini chiave ci sono sicuramente Virgil Van Dijk, leader indiscusso del Liverpool, e affiancato da Ake, reduce da una stagione stellare al Manchester City. Assenti per infortunio De Jong e Koopmeiners, ma in attacco c’è sempre il giovane talento di Xavi Simons. Nelle amichevoli per Europeo, gli Orange hanno rifilato un 4-0 a Islanda e a Canada, a segno in entrambi i match sia Van Dijk, sia Weghorst (quello del “Que mira bobo?” Di Messi).

I polacchi sono imbattuti da settembre 2023 (ko 2-0 contro l’Albania) e nelle ultime amichevoli hanno mostrato segnali incoraggianti, superando Ucraina (3-1) e Turchia (2-1). Anche la Polonia deve fare i conti con pesanti defezioni. Robert Lewandowski per un infortunio al bicipite femorale. Milik a casa dopo l’infortunio rimediato durante l’ultima amichevole. Ci saranno però la qualità di Zieliński, la corsa Zalewski insieme a Kiwior, difensore dell’Arsenal, e del veterano Szczesny.

Vedendo le probabili formazioni, ci sono pochi dubbi. L’Olanda rischia di far impazzire la Polonia con il talentino Xavi Simmons. In difesa, Van Dijk farà venire gli incubi al povero Piatek. 0-3 Per gli Oranje il risultato finale. Tra i marcatori Simons, Depay, Van Dijk

Le probabili formazioni

Polonia (3-5-2): Szczęsny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Szymański, Slisz, Zieliński, Zalewski; Świderski, Piatek. All.: Probierz.

Paesi Bassi (3-4-3): Verbruggen; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Schouten, Gravenberch, Blind; Simons, Depay, Gakpo. All.: Koeman

ilnapolista © riproduzione riservata