Buffon: «Spalletti a volte utilizza il bastone a volte la carotina per ottenere il massimo dai ragazzi»

Da Casa Azzurri: «Bisogna porre l’attenzione sullo svantaggio e sulla serenità su cui siamo riusciti a rimediare. Con più cinismo e rabbia non avremmo rischiato»

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, è intervenuto da Casa Azzurri per commentare la vittoria di ieri contro l’Albania.

Buffon: «C’è il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto»

Le parole di Buffon riportate da Tmw.

«Abbiamo dimostrato di essere una nazionale equilibrata che ha consapevolezza, con un inizio choc che poteva destabilizzare anche un certo tipo di convinzione abbiamo proseguito a giocare a macinare gioco, come ha detto il mister la nostra forza è quella di aggrappaci al gioco, abbiamo meritato ampiamente la vittoria. Il mister cerca sempre di trarre il massimo da quello che ha a disposizione, a volte utilizza il bastone a volte la carotina, penso siano degli strumenti inevitabili quando devi ottenere il massimo dai ragazzi».

La mancanza di cattiveria?

«C’è il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, dipende come lo vuoi vedere: ieri bisogna porre l’attenzione sullo svantaggio e sulla serenità su cui siamo riusciti a rimediare, questo è stato il segnale più forte da prendere, poi c’è qualcosa da perfezionare, con un più di cinismo e rabbia probabilmente non avremmo rischiato al 90esimo di veder sfumare una vittoria fondamentale».

L’Italia è andata molto meglio del previsto, l’Albania assai peggio (Zazzaroni)

L’Italia è andata molto meglio del previsto, l’Albania assai peggio. Lo scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport.

Per rivedere un’Italia così dominante sarei disposto a subire ogni volta un gol ridicolo dopo ventitré secondi. Ma anche dopo ventidue. Il guaio è che da qui in avanti non ci ritroveremo di fronte avversari altrettanto intimiditi.

L’Italia è andata dunque molto meglio del previsto, l’Albania assai peggio: è stato a lungo tutto troppo facile e bello. Per questo non sono in grado di dire quanto valga realmente l’Italia, alla quale chiediamo di andare contro la storia recente.

