Garcia sa bene che il suo futuro dipende dal risultato con l’Empoli (Corsport)

La situazione in casa Napoli non è un mistero. la squadra non riesce a giocare e sopratutto a vincere in scioltezza come accaduto l’anno scorso. E se la matematica non è un opinione, considerando che la squadra è pressoché la stessa, l’unico ad essere cambiato è l’allenatore. Anche per questo Rudi Garcia ha vissuto e sta vivendo un avvio di campionato caratterizzato da forti tensioni. La sua panchina è in bilico da un mese, cioè da quando, dopo il risultato negativo con la Fiorentina, il presidente De Laurentiis chiarì pubblicamente che c’era un crisi e che avrebbe voluto sostituire Garcia. Ci ha provato il presidente, ci ha provato con Antonio Conte, ma il suo tentativo è stato vano e così si è andati avanti con il tecnico francese nella speranza che la situazione potesse migliorare.

Piccoli segnali di miglioramento di cono stati, il Napoli sembrava aver ritrovato il suo gioco in un paio di gare, almeno fino al passo farlo in Champions contro l’Union Berlino, dove gli azzurri si sono dovuti accontentare di un pareggio. Subito è scattato nuovamente l’allarme per il presidente che in alcun modo può pensare che il Napoli non si qualifichi per gli ottavi della competizione, altrimenti perderebbe troppi soldi.

“La tensione non ha mai abbandonato il centro sportivo di Castel Volturno e l’incertezza continua ad avvolgere la panchina di Garcia: De Laurentiis, molto contrariato dopo l’1-1 con i tedeschi, con l’Empoli non contempla un risultato diverso dalla vittoria. Rudi sa perfettamente che il destino della sosta che comincerà domani, e di conseguenza quello della sua posizione, dipende strettamente dal risultato”

Vincendo il match di oggi alle 12.30 al Maradona contro l’Empoli il Napoli di Garcia potrebbe sorpassare il Milan, fermato ieri dal Lecce, e portarsi in terza posizione. Quasi un miraggio considerando lo stress dell’ultimo periodo.

