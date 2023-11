Garcia non farà turn over con l’Union Berlino (Di Marzio)

Due i cambiamenti secondo Sky Sport: il rientro di Natan e Mario Rui al posto di Olivera. A centrocampo e in attacco i titolarissimi

Garcia non farà turn over con l’Union Berlino. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

Secondo il giornalista di Sky Sport l’allenatore del Napoli cambierà pochissimo per quest’appuntamento di Champions. Fondamentalmente dovrebbe esserci il rientro di Natan in difesa al fianco di Rrahmani. Natan è in vantaggio su Ostigard, mentre a sinistra potrebbe giocare Mario Rui al posto di Olivera che ha giocato tutta la partita a Salerno.

Centrocampo e attacco secondo Di Marzio non subiranno variazioni. Non dovrebbero esserci esperimenti né novità. In mediana quindi confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco l’ormai solito tridente composto da Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra e Raspadori al centro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

LE PAROLE DI GARCIA A SKY SPORT

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro l’Union Berlino:

«Sappiamo che ogni partita vale tanto, 3 punti e anche di più. Domani giochiamo davanti ai nostri tifosi, in un Maradona pieno, è la Champions League. Noi sappiamo che non ci sono piccole squadre anche se l’Union Berlino non è in un momento favorevole in termini di risultati, ma dovremo essere al nostro livello migliore per vincere questa partita e stare ancora meglio in classifica».

C’è il tabù Maradona?

«Abbiamo iniziato bene contro il Sassuolo, quindi sono d’accordo sul fatto che dobbiamo far tornare il Maradona come un fortino e con l’aiuto dei nostri tifosi ci riusciremo».

Bel Napoli nel segno della continuità a Salerno, come si spiega questa crescita nei 90’?

«Abbiamo mostrato ai ragazzi cosa è successo quando siamo stati più continui durante le partite e abbiamo vinto con più facilità. I ragazzi sono intelligenti e hanno capito che dal fischio d’inizio al fischio finale dobbiamo essere sempre in partita con la testa, le gambe e il cuore».

L’exploit di Raspadori da prima punta può aver contribuito in questa crescita?

«Che sia un ottimo momento per lui è ovvio, che ci lega il gioco è anche ovvio ma un allenatore preferisce sempre avere le sue risorse e quindi anche se sono contenti della rosa attuale senza Victor non vediamo l’ora che lui torna. Però per il momento concentriamoci su quelli che possono giocare. Ho la fortuna di avere due giocatori che possono giocare punta e Raspa sta giocando bene. Da quando sono arrivato ho capito bene che questo giocatore può essere importante per questa squadra e infatti è sempre stato in partita sia dall’inizio che a partita in corso».

Su Osimhen?

«Non mi sono occupato di questa cosa, i medici se ne occupano. Mi sembra ovvio che dopo queste due partite c’è la sosta e sarà pronto per l’Atalanta».

A che punto di crescita è il Napoli?

«Abbiamo vinto le ultime partite, ho sempre detto che una striscia di vittorie ci mette meglio sia in Champions che in campionato e dobbiamo continuare così sapendo che possiamo essere anche bravi nella qualità del gioco ma dobbiamo dimostrarlo ogni volta anche quando giochiamo ogni 4 giorni».

