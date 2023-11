Fiorentina-Juve, i dirigenti dell’Inter non hanno apprezzato le parole di Allegri

Non sono passate inosservate le parole dell’allenatore juventino, che ha definito l’Inter “costruita per vincere”.

Allegri e la sua Juve sono reduci dal successo con la Fiorentina per 0-1 proprio nello stadio dei viola. Le polemiche erano già iniziate prima della partita, quando era stato chiesto di spostare la sfida data la situazione maltempo che ha messo Firenze in ginocchio.

E le polemiche continuano ancora. Questa volta però riguardano l’Inter: ai dirigenti della squadra nerazzurra non sarebbero piaciute le parole di Allegri nel post partita. Lo riporta la “Gazzetta dello Sport“:

«Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate di noi» ha ripetuto Allegri ieri sera, dopo la vittoria di Firenze. Poi ha aggiunto: «Abbiamo davanti una squadra (l’Inter, ndr) che è costruita da anni per vincere gli scudetti». In viale della Liberazione le parole dell’allenatore della Juventus non sono passate inosservate. Anzi, non sono piaciute perché i dirigenti nerazzurri sono convinti che la realtà sia molto diversa rispetto a quella che ha raccontato il tecnico di Livorno. L’affermazione, quella sull’Inter “costruita da anni per vincere gli scudetti”, ha dato più fastidio perché Marotta, Ausilio e Baccin conoscono le difficoltà con le quali hanno fatto i conti, dal 2021 in poi, per rimanere competitivi. Senza investimenti di mercato, ma anzi con la necessità di chiudere in attivo o al massimo in parità il bilancio.

I dirigenti dell’Inter si sono offesi perché hanno ritenuto svilito il loro incredibile lavoro in campo economico.

Ma non finisce qui. A rendere ancor più frizzantino l’ambiente Juventino è un tweet ironico di Ezio Greggio, che ha commentato così la partita contro la Fiorentina:

“Oggi Allegri ha battuto la Fiorentina e pure Trapattoni. Non solo il Trap ma neanche Renzo Piano poteva progettare una diga così. Tutti i giocatori si sono immolati per portare a casa i 3 punti. Però alla lunga dovremo anche giocare a calcio. Comunque …”.

Una frecciatina diretta al gioco quasi inesistente di Allegri.

