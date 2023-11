De Zerbi: «Non mi piace il comportamento in campo dell’80% degli arbitri inglesi»

Nel post-partita di Brighton-Sheffield: «L’Inghilterra è l’unico Paese dove esiste il Var, ma non sei sicuro che si prenda una decisione corretta». Forse non ha visto Lecce-Milan…

Il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi non ha gradito l’arbitraggio di John Brooks nel match contro lo Sheffield United, terminato 1-1. Dopo un inizio di stagione a ritmi clamorosi, il Brighton di Roberto De Zerbi ha rallenatato di parecchio i giri del proprio motore. I Seagulls non vincono in Premier League dallo scorso 24 settembre: un mese e mezzo senza successi e ottavo posto in classifica. Il doppio impegno e gli infortuni hanno accentuato le difficoltà di una rosa poco profonda, e dopo il pari interno contro lo Sheffield De Zerbi si è sfogato contro la classe arbitrale.

Nel post-partita ha dichiarato sugli arbitri:

«Sono onesto e chiaro: non mi piace l’80% degli arbitri inglesi. Non è una novità. Non mi piace il loro comportamento in campo. L’Inghilterra è l’unico Paese dove esiste il Var ma non sei sicuro che si prenda una decisione corretta; in altri Paesi invece devi essere sicuro al 100%».

GLI ATTACCHI AI DIRETTORI DI GARA:

Sam Wallace sul Telegraph dice basta: basta con questi allenatori tipo Arteta che se la prendono semore con arbitri e Var. Ci vogliono persone di statura nel calcio che difendano gli arbitri – scrive – perché, in parole povere, non possono farlo da soli. Non hanno una base di tifosi militanti su cui appoggiarsi, e nessuno spazio per fare interviste perché, come Clough giustamente sottolineò 50 anni fa, l’unico interesse per loro è quando rovinano tutto. Ed è un lavoro duro. Anche quando i tecnici non sono sicuri del motivo per cui pensano che l’arbitro potrebbe sbagliarsi – o addirittura se esiste davvero questo motivo – hanno comunque la confidenza necessaria per imbarcarsi in queste straordinarie polemiche.

LE DICHIARAZIONI DI POSTECOGLOU, TECNICO DEL TOTTENHAM:

«Non puoi dirmi che gli arbitri hanno il controllo delle partite perché non lo hanno, qualcun altro ha il controllo. Presto avremo arbitri microfonati e che spiegano le decisioni. Là fuori ci sarà uno studio di ogni decisione, penso che sia la direzione in cui sta andando il gioco e non mi piace».

