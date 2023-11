De Laurentiis, il commissariamento è finito: il Napoli è nelle mani di Mazzarri (Corsport)

Oggi il presidente sarà all’allenamento con la Juve Stabia, poi rientrerà a Roma. L’altra sera ha cenato con Mazzarri a Pozzuoli

De Laurentiis, il commissariamento è finito: il Napoli è nelle mani di Mazzarri. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Oggi, per gradire, a Castel Volturno andrà in scena un allenamento congiunto con la Juve Stabia: la prima sfilata. Con De Laurentiis ad accompagnare Walter e la squadra prima di salutare tutti e rientrare a Roma: il tempo del commissariamento è finito. Le chiavi del Napoli sono nelle mani di Mazzarri.

Distrutto ma felice: «Sono stanco, non dormo da due giorni, ma qui è sempre tutto bello, come al solito», risponde ridacchiando e strappando risate al gruppetto di cacciatori di selfie che gli scalda il cuore (azzurro) nel parcheggio dell’hotel di Pozzuoli dove ha trascorso la sua prima notte napoletana-bis, dopo aver cenato con De Laurentiis. Non un albergo qualsiasi, tra l’altro: è la casa della squadra alla vigilia delle partite. Diciamo che il mister è già andato in ritiro, sì.

A DE LAURENTIIS NON È PIACIUTO STARE TUTTI I GIORNI A CASTLE VOLTURNO (CORRMEZZ)

A De Laurentiis non è piaciuto affatto stare tutti i giorni a Castel Volturno. Lo scrive Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno di ieri.

Scozzafava scrive che il Napoli ha assoluto bisogno di ritorno alla normalità, perché è con la normalità che si vince.

Mazzarri in quest’ottica è la scelta più giusta, più sensata. Con la quale De Laurentiis si libera dall’assillo di presidiare Castel Volturno (che si sappia, non gli è piaciuto affatto rinunciare alla sua prestigiosa sede romana, svegliarsi al mattino e trascorrere le proprie giornate in un posto dove nessuno penserebbe di andare a vivere) perché Mazzarri è un uomo fidato.

De Laurentiis ha ammesso l’errore di valutazione fatto su Garcia, ma il colpo di scena Mazzarri con l’intermezzo Tudor è stato una delle migliori rappresentazioni del suo cinema.

Mai sottovalutarlo, quando sembra che guardi indietro lui è già molto più avanti. A volte si è spinto oltre il dovuto, ha ritenuto che la squadra forte potesse viaggiare da sola o che bastasse lui. Ha avuto il coraggio di correggere in corsa.

ilnapolista © riproduzione riservata