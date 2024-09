Carvajal: «Il Napoli è un club di livello mondiale, scenderanno in campo con coraggio e determinazione»

In conferenza: «Hanno appena cambiato allenatore e ci aspettiamo avversari più motivati che mai. Infortuni? È normale, giochiamo troppe partite».

Il terzino del Real Madrid Dani Carvajal in conferenza stampa in vista del match di Champions League contro il Napoli di domani alle 21.

Sui tanti impegni del Real Madrid:

«Il calendario ci richiede sempre un grosso sforzo, giochiamo troppe partite e non è casuale che ci siano sempre troppi infortuni. Se giochi ogni tre giorni, è dura essere al 100%».

Su Rodrygo, Carvajal ha dichiarato:

«Sono contento che si sia tolto qualche pressione di dosso, Rodrygo sa che sta giocando nel Real Madrid e spero che possa continuare a essere decisivo. Ci può dare tantissimo».

Su Ancelotti:

«È uno degli allenatori che mi ha sorpreso di più in carriera. Carlo non smette di reinventarsi, per me può restare tutti gli anni che lui e il club vogliono. Ci sono pochi allenatori che possono dare al Real Madrid ciò che offre lui».

Sul Napoli:

«Parliamo di una squadra di livello mondiale. Il Napoli ha appena cambiato allenatore e ci aspettiamo quindi degli avversari più motivati che mai. Gli azzurri scenderanno in campo con coraggio e determinazione, vogliono venire qui a vincere».

Sulle seconde linee:

«Non è positivo avere tanti infortunati, ma in questi casi si aprono delle porte per i compagni che stanno giocando meno. Questo è il loro momento, devono essere pronti e sfruttare la loro occasione. Sono sicuro che faranno delle grandi prestazioni».

Su Lunin, che giocherà domani:

«È un ragazzo molto introverso, ma voglio fargli i complimenti perché è sempre stato all’altezza. Ci ha aiutato molto tutte le volte che ha giocato. Con Kepa e Courtois out, deciderà il mister chi andrà in porta domani».

Sul rinnovo di Ancelotti:

«I risultati decidono il futuro degli allenatori. Io gli rinnoverei il contratto domani stesso, sappiamo tutti cosa può dare a questa squadra».

